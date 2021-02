Brady bebizonyította, hogy tényleg ő minden idők legnagyobbja

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Tampa Bay Buccaneers–Kansas City Chiefs 31-9

Tom Brady a 10. Super Bowlján lépett pályára, hetet meg is nyert

Patrick Mahomest élete legrosszabb meccsébe üldözték, a Kansas TD-t sem tudott szerezni

A Super Bowl MVP-je a három TD-passzt kiosztó Tom Brady lett

Elképzelni sem lehetett volna jobb párosítást az NFL nagydöntőjében a Tampa Bay Buccaneers–Kansas City Chiefsnél. Minden idők legjobb irányítója, a már 43 éves Tom Brady találkozott a nála 18 évvel fiatalabb Patrick Mahomesszal, aki tavaly győzelemre vezette a Kansast. És akinek talán esélye van arra, hogy valaha megdöntse Brady elképesztő rekordjait.

Ami még hozzájárult a csodaforgatókönyvhez: Bradynek ez volt az első idénye, amit nem a New Englanddel kezdett el, 20 év után hagyta el a Patriotsot. Veteránként, úgy, hogy sokan már leírták, ment el egy lúzer csapathoz.

És még egy kis extra: új csapata, a Tampa Bay játszhatott pedig az NFL történetében elsőként játszhatott Super Bowlt hazai pályán. A meccsre a nézők harmadát engedték be, a 21 ezer nézőből 7 ezer - már beoltott - egészségügyi dolgozó volt.

A nagy várakozások ellenére végül nagyon sima meccsen nyert a Tampa. A 10. Super Bowlján pályára lépő Brady nagyon nagyon magabiztos volt, de a csapatából mindenki a maximumot hozta. A Kansasnál kiderült, hogy azt még Patrick Mahomes sem bírja el, ha nem tudják megvédeni az ellenfél rárontó védőitől.

Első negyed

A Tampa kezdett, de be sem melegedtek, már le is vonultak Bradyék. Mahomesnek annyival ment jobban, hogy megfutott egy first downt, de a Kansas sem jutott át a félpályán sem. Bár előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Kansas felforgatott támadófala miatt Mahomest zaklatják jobban a védők, a túloldalon Brady-t vitték először a földre. Nemcsak a Tampánál csikorogtak a támadások, a Kansas is csak egy mezőnygóllal szerezte meg az első pontjait (0-3). A negyed végén aztán összeállt a Tampa támadójátéka, a futások mellett bejöttek Brady passzai, magabiztosan végigvitték a drive-ot, aminek a végén az alapszakaszban még keveset mutató Gronkowsky könnyed TD-t szerzett (6-3). Brady-nek a 10. Super Bowl meccsén most először sikerült az első negyedben TD-passzt adnia. A Tampa az extra pontot is megszerezte. (7-3).

2. negyed

A még az első negyed végén megkezdett drive-ot a Kansas tovább vitte a második negyedben, de kifulladtak újra. A Tampának már jobban ment, eljutottak a gólvonalig, de csak addig. Ezután a mezőnygól helyett bevállalták a 4. kísérletet, centiken múlt, de nem volt bent a labda.

Támadásban továbbra is szenvedett a Kansas, hamar elvesztették újra a labdát, majd elindult a horrorsorozatuk. Egy megismételt, borzasztó punt után jó helyről jöhetett a Tampa, és elkezdődött a meccs legfurább drive-ja. Előbb jött a döntő első interceptionje, Brady passzába nyúltak bele, Matthieu megszerezte a labdát, de repült a sárga zászló, szabálytalanság miatt annulálták az IC-t, jöhetett újra a Buccaneers. Nem sokáig, a Kansas védelme megállította Bradyéket, azért így is eljutottak egy mezőnygólig. De egy ostoba kansasi védelmi hiba miatt visszakapta a támadás jogát a Tampa. Ennyi szerencsétlenkedés után pedig meg is büntették a Kansast, Brady újra a régi játszóttársát, Gronkowskit találta meg. (13-7). Az extrapontot ezúttal is behúzták (14-7).

A Kansasnek bőven lett volna ideje válaszolni, Mahomes is többször találta meg Kelce-t, de TD-ig nem jutottak el, csak egy mezőnygóllal kerültek közelebb a Tampához. (14-6)

Brady-nek egyetlen perce maradt a félidőig, de ez - megint néhány buta védekezési hiba miatt - elég volt neki. Ezúttal Antonio Brownt találta meg az irányító, majd magától szokatlan módon összeszólalkozott az őt korábban megtaláló Matthieu-vel. (20-6). Az extrapont ismét összejött (21-6).

Az első félidőben annyira nem ment a Kansasnek, hogy több büntetőyardjuk volt, mint amennyit futottak.

3. negyed

Elszántan kezdett a Kansas, de ez megint csak mezőnygólra volt elég. Butker háromból hármat értékesített. (21-9) A Tampa megérezte, hogy a Kansast most lehet megfogni, Bradyék drive-ja hibátlan volt, Fournette elkapta a fonalat, és addigi pazar játékát egy 27 yardos futott TD-vel koronázta meg. (27-9).

Az extrapontot is hozzátették. (28-9)

Komoly bajba került a Kansas, és még nagyobba, miután a valóban végig lukas támadófalon könnyedén átmenve előbb földre vitték Mahomest, majd a meccsen addig csak szenvedő irányító el is adta a labdát.

A Tampa nem lassított, megpróbálták döntésre vinni a dolgot, láthatóan megnőtt az önbizalmuk. Újabb TD helyett azonban csak mezőnygólig jutottak, amit Succop 52 yardról rúgott be. (31-9) A Kansas a harmadik negyedben sem tudott TD-t szerezni, ilyen még nem történt azóta, amióta Mahomes irányítja a csapatot.

4. negyed

15 perce maradt a Kansasnek, hogy ledolgozzon 21 pont hátrányt. Az előző negyed végén ők támadtak, ezt folytatták az utolsó negyed elején. De nem jött a TD most sem. Mahomes óriás nyomás alatt nagyot küzdött, szinte folyamatosan menekült, de a lehetetlen helyzetekből elengedett passzait nem tudták elkapni a csapattársai.

A Tampának innentől kezdve elég volt futásokkal, first downokkal pörgetni az időt. A kérdés az volt, hogy egyáltalán egy TD-t össze tud-e hozni az egész meccsen a Kansas, miközben Mahomest időnként a földbe döngölték. Ha nem, akkor az irányító rengeteget futott, de ez leginkább össze-vissza menekülés volt. A TD végül nem jött össze a Kansasnek, Mahomes egy újabb IC-t dobott a végére.

A meccs után Mahomes gratulál Bradynek Fotó: Mike Ehrmann/AFP

A Tampa szinte hibátlanul játszott, összeroppantották a Mahomes-Kelce-Hill hármast. A címvédő Kansasnek pedig az égvilágon semmi sem jött össze. Brady pedig tovább írta a hollywoodi történetét. A meccs végén azt mondta, hogy jövőre is visszatér.