Ebola ölt meg egy nőt a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Az egészségügyi hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy megakadályozzák az ebola-vírus elszabadulását a Kongói Demokratikus Köztársaságban, miután egy nő a vírus okozta fertőzésben halt meg Butembo város közelében.

A vírus tünetei február elsején jelentek meg a nőn, és két nappal később halt meg a kórházban. Férje már egy korábbi kitörés alkalmával elkapta a vírust. Egy korábbi kutatás szerint a vírus akár három évig is életben maradhat a férfi túlélők spermájában.

A fotó 2018-ban készült, egy ebola ellen küzdő egészségügyi dolgozót látni rajta Fotó: JOHN WESSELS/AFP

Az ország egészségügyi minisztériuma közleménybe jelentette be, hogy a területre küldték a vészhelyzeti csapatokat. Mint a Guardian írja, a közlemény alapján fennáll a veszélye, hogy Kongóban ismét kitörjön a vírus, ez pedig a 12. alkalom lehetne, mióta a vírust felfedezték 1976-ban. Alig három hónapja jelentette be az ország, hogy sikerrel állították meg a 11. kitörést, melyben akkor 130 ember fertőződött meg, és 55-en meg is haltak. Az a kitörés több száz kilométerre nyugatra történt a mostani esethez képest.

A vírus rendkívül súlyos tüneteket tud okozni: magas láz és izomfájdalom mellett nagyon erőteljes hasmenés és hányással kezdődik, majd a belső szervek összeomlása következhet, erőteljes belső és külső vérzéssel kísérve.

A hatóságok abban bíznak, hogy az ebola ellen kifejlesztett védőoltás következtében egyre inkább visszaszorulhat a vírus. Eddig már több mint 40 ezer ember kapta meg az oltást.

Az ország nyugati részén zajló 11. kitörés egybeesett az ország keleti részén korábban kitört járvánnyal, ami 2018 és 2020 nyara között zajlott, és 2200 embert ölt meg. Mint a lap írja, a vírus terjedését könnyítette, hogy a régióban akkor fegyveres harcok dúltak, illetve kitört a világ legnagyobb kanyarójárványa és megjelent a koronavírus is.

Az ebola ismételt felbukkanása nehezíthetné a koronavírus elleni küzdelmet is, ami eddig hivatalosan 23600 embert fertőzött meg az országban, és 681 halálos áldozatot okozott. A tervek szerint még az idei év első felében megindulhatna az oltási kampány a koronavírus ellen. Ugyanakkor szakértők szerint a koronavírus és az ebola együttes jelenléte hatalmas terhet rakna a Kongói Demokratikus Köztársaság amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszerére.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi közleménye szerint nem számít szokatlannak, hogy egy korábbi kitörés után még előfordul egy-egy ebolás eset, és a korábbi tapasztalatok segítenek abban, hogy a hatóságok fellépjenek a vírus ellen.