Gulyás szerint Varga Judit a jó erkölcs szerint járt el, amikor csok-ot igényeltek a balatoni házuk felújításához

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Varga Judit házvásárálásának erkölcsi aspektusáról, illetve a Szájer-ügyről és Szijjártó jachtozásáról is mondott dolgokat Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Népszavának adott interjúban. A beszélgetés első felében a vakcinaengedélyeztetésekről volt szó, mellyel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy nem lát politikai nyomást az oltásokat engedélyező hatóságokon, hanem még ma is több tucat ember hal meg minden nap a járvány miatt, és ez az állam intézményeire helyez egy morális nyomást. Épp ezért kell a hatóságoknak is rendkívül gyorsasággal, de megalapozottan eljárniuk.

A beszélgetésben szóba kerültek a politikusi vagyonnyilatkozatok is: a Népszava újságírója rákérdezett, hogy van-e még bármi értelme ennek a jelenlegi formájában, hiszen egyes nagy vagyonok, például Rogán Antal 882 milliós megtakarítása nem meggyőző a vagyonnyilatkozatból fellelhető források alapján, mire Gulyás közölte, hogy az ő vagyonnyilatkozátnak minden soráról mindent lehet tudni, és feltételezi, hogy képviselőtársai is így járnak el. De ha bárkinek a vagyonnyilatkozatával kapcsolatban kétségei támadnak valakinek, vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezhet.

Volt kérdés a Szájer-ügyről is, ami után több fideszes politikus arról beszélt, hogy a hasonló rejtett „rejtett aknákat” a 2022-es választási kampány előtt el kell távolítani a pártból. Arra a kérdésre, hogy Gulyás tud-e arról, hogy valaki hasonló okokból nem lesz jelölt 2022-ben, a miniszter elmondta,

„Egy több tízezres tagsággal rendelkező politikai közösségről beszélünk. Senki nem állíthatja, hogy itt mindenki hibátlan, tökéletes, minden gyarlóságtól mentes. Mindig arra törekedtünk, hogy világos legyen, mi az, ami elfogadható, eltűrhető (beleértve a magánélet védelmét is), és mi az, ami túl van ezen. És ha utóbbiról tudomást szerzünk, akkor eddig sem haboztunk cselekedni és ez így lesz ezután is.”

Szijjártó Péter jachtos nyaralására vonatkozó kérdést is annyival intézte el a miniszter, hogy „mindenkinek a saját döntése, hogy hol nyaral. Ahogy az is, hogyha az alapvetően a magánélet területére tartozó nyaralással kapcsolatosan kérdés merül fel, akkor válaszoljon ezekre. A külügyminiszter ezt megtette”.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy mennyire tartja Gulyás életszerűnek, hogy Varga Judit és férje Brüsszelből hazatérve tényleg egy apró Balaton-felvidéki faluba tervezett életvitelszerűen költözni, a miniszter elmondta:

„Mivel régóta jól ismerem őket, pontosan tudom, hogy ez az igazság. Nem csak törvényesen, de a jó erkölcs szabályait szem előtt tartva jártak el. Varga Judit és családja az én államtitkári felkérésemre jött haza. Tíz év brüsszeli parlamenti tanácsadói munka után az egy éven át járó munkanélküli segély több, mint a magyar államtitkári fizetés. Ez nem helyes és sokat elmond az uniós intézményekről, de ettől még tény. Ők úgy tervezték az életüket, hogy tíz év brüsszeli munka után hazajönnek és a Balaton-felvidéken fognak élni.”

Gulyás az interjú hátralevő részén még elmondta, hogy a parlamentben ugyan többsége van a Fideszben, de a nyilvánosságban nem. A legutóbb épp az Indexet megszálló és tönkretevő párt képviselője szerint ugyanis „a magyar sajtó sokszínű – hála Istennek -, az online termékek többsége pedig kifejezetten kormánykritikus. Hogy külföldön nagy erőközpontokban drukkolnak a Fidesz bukásának, nehéz lenne vitatni”.

Az egyetemekkel kapcsolatban pedig Gulyás elmondta, hogy szó sincs kényszerítésről a modellváltások esetében:

„Az egy szem SZFE-ne kívül, ahol egy személyi kérdés váltott ki tiltakozást, sehol nem látok hasonlót. A modellváltás évek óta a legjobb, ami az egyetemekkel történhetett. Ez a tudományegyetemek számára csupán egy lehetőség és nem kötelezettség. Ha úgy akarják van lehetőségük a modellváltásra, ha úgy látják jobbnak, akkor a jelenlegi formában működnek tovább”.

Arról, hogy az SZFE esetében hogyan nézett ki a „személyi kérdés”, épp vasárnap írtunk hosszabban, amikor a megszállt egyetem diákjai elbúcsúztak intézményük eddigi épületétől.