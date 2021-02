A Mészáros Csoportnak dolgozott Várkonyi Andrea új cége

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Még csak öt hónapja alapított új, reklámügynökségi tevékenységgel foglalkozó céget Várkonyi Andrea, de máris megbízást kapott. A 24.hu értesülései szerint Mészáros Lőrincék Várkonyi cégére bízták a cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának keretében elindított High Tech Suli pályázatot. Ennek keretében iskolákat támogatnak nemcsak nagy értékű digitális tantermek kialakításával, hanem a tanárok informatikai továbbképzésével is.

Várkonyi Andrea

A portál értesüléseit Várkonyi Andrea írásban erősítette meg: „Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Mészáros Csoport a WhiteDog Mediát bízta meg jótékonysági programjának kreatív fejlesztésével és menedzselésével, minden ügynökség életében rendkívüli, amikor egy ilyen nemes célért dolgozhat. A pályázat bírálóbizottságába természetesen szakmai, támogatói és ügynökségi oldalról is érkeztek delegáltak” - írta az egykori híradós.

A megállapodás részleteiről a cégcsoport nem sokat árult el, azt írták, „A High Tech Suli programon a kezdetektől a WhiteDog Media Kft.-vel dolgozunk együtt. Mindazonáltal az ügynökségi, partneri szerződéseink tartalma – amint az az üzleti életben megszokott és elvárt – nem nyilvános”.

Januárban derült ki, hogy Várkonyi új cégét egy Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez köthető, Andrássy úti villába jegyezte be. A Whitedog Media Kft.-t 2020 szeptemberében jelentették be a cégbíróságon 10 millió forint törzstőkével, érdi székhellyel, amit decemberben költöztettek át az Andrássy útra. A 105-ös szám alatt álló ingatlan sokáig a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonában állt, de 2006-ban Kovács Gábor milliárdos egyik érdekeltsége szerezte meg, 2014-ben pedig a villa Spéder Zoltánhoz vándorolt. Később Spédertől a palota egy időre a miniszterelnök veje, Tiborcz István és a kormányfő milliárdos barátja, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Appeninn nevű ingatlankezelő társasághoz került, ahonnan időközben Tiborcz és Mészáros is kiszállt, de az ingatlan mégis Mészáros közelében maradt a tulajdonjogot megszerző A105 Realty Project Kft-nek köszönhetően.