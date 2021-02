Japán sajtóértesülések szerint mégis lemondhat szexista kijelentései miatt a tokiói olimpia szervezőbizottságának elnöke

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Mori Josiro, a tokiói olimpia szervezőbizottságának elnöke 2020. december 10-én. Fotó: Nanako Sudo/The Yomiuri Shimbun via AFP

A várakozások szerint mégiscsak lemondhat posztjáról Mori Josiro, a tokiói olimpia szervezőbizottságának elnöke. Bár maga Mori ezt az elmúlt napokban kitartóan tagadta, a Guardian japán sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja, mégis távozni fog szexista kijelentései miatt.

Mori nemrég arról beszélt, hogy a nők túl sokat beszélnek. "A nők erősen versengenek. Ha az egyikük felemeli a kezét, hogy hozzászóljon, az összes többi úgy érzi, hogy neki is fel kell szólalnia. Végül mind mond valamit"- mondta a 83 éves sportvezető. Most, távozása hírét kommentálva a Nippon TV-nek azt mondta, hogy a szervezőbizottság igazgatótanácsának pénteki ülésén "bocsánatot kell kérjen", és azt is hozzátette, hogy "nem hagyhatom, hogy ez a probléma tovább húzódjon".

Bár Mori azt nem mondta, hogy lemond, a hivatalos Kyodo hírügynökség forrásaira hivatkozva azt írja, hogy a szervezőbizottság Kavabucsi Szaburót, a Japán Futballszövetség 84 éves volt elnökét nevezné ki a helyére.