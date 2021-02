Megrázó videófelvételek bemutatásával folytatódott Donald Trump pere

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Megrázó felvételek sorát mutatták be szerdán a Donald Trump elleni alkotmányos vádeljárásban az ügyész szerepét betöltő demokrata képviselők, akik prezentációjuk során azt is igyekeztek bemutatni, hogyan vezetett a 2021. január 6-i eseményekhez az, hogy Trump előtte már hónapokon át minden erejével azon volt, hogy kétségbe vonja a választás eredményét. Több olyan felvételt is lejátszottak, amelyek korábban még nem kerültek nyilvánosságra.

A Guardian összeállításában ezek közül öt felvételt emelt ki. Elsőként azt, amin a már eddig is hősként ünnepelt, a január 20-i elnöki beiktatáson Kamala Harris alelnököt kísérő Eugene Goodman látható, amint a mit sem sejtő Mitt Romney szenátort figyelmezteti, hogy az ő fejét külön is követelő tüntetők betörtek az épületbe.

Romney, aki nem rejtette véka alá ellenszenvét az elnökkel szemben, külön is célpontja volt a tüntetőknek. A felvételen látható, ahogy Goodman szalad felé, hogy figyelmeztesse a veszélyre. Romney, aki szintén először látta a felvételt, a meghallgatás után azt mondta, alig várja, hogy köszönetet mondhasson Goodmannek:

És még csak nem is ez volt Goodman leghősiesebb tette. Amivel igazán híres lett, az a lélekjelenléte, amikor, bár egyedül nézett farkasszemet a tüntetőkkel, volt annyi mersze, hogy magát csaliként használva elterelje a szenátus üléstermétől az oda betörni készülő zavargókat. Miután egyedül szembeszállt velük, egy lépcsőn hátrálva elcsalogatta a tüntetőket az ülésteremtől, miközben Mike Pence alelnök és családja alig harminc méternyire volt tőlük.

Mike Pence maga is célpontja volt a zavargók haragjának. Hiába volt ő az alelnök, mivel nem volt hajlandó teljesíteni Trump kérését, és alkotmányellenesen megakadályozni a választási eredmények kihirdetését, a zavargók az ő fejét is követelték. A szerdán levetített felvételeken hallani, ahogy azt követelik, hogy "lógassuk fel Mike Pence-t". A vádat képviselő demokraták lejátszottak egy korábban még nem látott felvételt Mike Pence és családja kimenekítéséről is.

Pence alelnök mellett a tüntetők legfőbb célpontja a képviselőház demokrata elnöke, egyben a párt egyik legemblematikusabb figurája, Nancy Pelosi volt. Őt is leginkább felkoncolni akarták. Erről egy olyan videót vetítettek le, amin a Capitolium folyosóin csatangoló zavargók gúnyosan elnyújtva, mintha csak egy kutyát szólongatnának, Pelosi keresztnevét kiabálják.

A vád képviselői bemutatták a rendőrségi rádióforgalmazás korábban szintén nem ismert felvételeit is. Ezeken hallható, hogy a rendőrök az őket vasrudakkal támadó zavargókról jelentenek, és sürgős erősítést kérnek. Az erősítésre azonban még órákat kellett várniuk, mert sem a védelmi minisztérium, sem Donald Trump nem volt hajlandó mozgósítani a Nemzeti Gárdát, ahogy a washingtoni városi rendőrséget is csak későn riasztották. A vád képviselői a rádioforgalmazást egy korábban szintén nem látott biztonsági kamerás felvétellel színesítették, melyen az látható, hogy az épületbe elsőként behatoló zavargó golyóálló mellényben volt, és baseballütővel volt felfegyverkezve.

A megrázó prezentáción túl a vád képviselői azt igyekeztek bizonyítani, hogy az erőszakot Donald Trump tettei alapozták meg, kezdve azzal, hogy már a választások előtt hónapokkal igyekezett kétségbe vonni a választási eredményeket, és módszeresen építette fel "nagy hazugságát" arról, hogy a levélszavazatokkal elcsalják a választást. A hazudozást aztán a választás után is folytatta, ennek része volt, hogy nevetséges, megalapozatlan perek sorát indította a választási eredmény megsemmisítéséért, a zavargás napján, közvetlenül a Capitolium ostroma előtt nagygyűlésén arra buzdította híveit, hogy "megszállotként harcoljanak".

Donald Trump ellen még elnöksége utolsó hetében emelt vádat a képviselőház demokrata többsége 11 republikánus támogatásával. A szenátusi per február 9-én kezdődött, miután január végén a republikánus szenátorok hiába próbálták ezt megakadályozni. Az eddigi részszavazások alapján azonban valószínűtlen, hogy a szenátus elítélné Trumpot. A per megindításáról eddig kétszer is szavaztak, az első szavazásnál mindössze öt republikánus állt a demokraták mellé. A helyzet kedden javult, Trump védőinek igen zavaros nyitóbeszéde után egy újabb republikánus állt a demokraták mellé, így aznap már 56:44 arányban támogatta a szenátus a per folytatását. Trump elítéléséhez azonban 67 szenátor szavazata kellene. (Via The Guardian, The New York Times)