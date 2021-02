Trump védőinek egy republikánus szenátort már sikerült átállítaniuk, de nem maguk mellé

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A nyitóbeszédek elhangzása után a szenátus 56:44 arányban szavazta meg, hogy szerdán folytatódhasson a Donald Trump elleni alkotmányos vádeljárás. Mivel a volt elnök elítéléséhez összesen 67 szenátor szavazatára volna szükség, a szavazás megerősítette azt, amit előzetesen is sejteni lehetett: ahogy egy éve, az első alkotmányos vádeljárás idején, úgy most se lesz elég republikánus, aki támogatná Trump elítélését.

Donald Trumpot azzal vádolják, hogy elnöksége utolsó heteiben a választás eredményének megsemmisítésén dolgozott, és ő bujtotta fel a tömeget, amely január 6-án megrohanta a Capitoliumot. Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Ugyanakkor azt is jelzi, hogy január végéhez képest, amikor 45 republikánus szenátor szavazott arra, hogy el se kezdjék az eljárást, egy republikánus szenátor átállt. Ez a szenátor a louisianai Bill Cassidy volt, aki döntését Trump védőinek teljesítményével indokolta. "Bárki, aki hallotta Trump elnök jogi csapatát, láthatta a zavarukat, ahogy próbálják kerülgetni a témát, és inkább minden másról beszéltek helyette" - mondta azután, hogy Trump védőcsapata gyakorlatilag csak azzal próbált érvelni, hogy egy már távozott tisztviselő elítélése veszélyes precedenst teremtene.

Trumpot a képviselőház, ahol 11 republikánus szavazott együtt a demokratákkal, lényegében azzal vádolja, hogy a választást követő hónapokban a választás eredményének megsemmisítésén dolgozott, ez pedig a Capitolium január 6-i ostromába torkollt közvetlenül azután, hogy személyesen buzdította híveit arra, hogy vonuljanak a törvényhozásnak otthont adó épület elé. A képviselőház még Joe Biden beiktatása előtt, vagyis Trump elnöksége alatt emelt vádat, az, hogy az eljárás végül csak a beiktatás után kezdődött meg, az akkor még republikánus többségű szenátus döntésén múlt. Trump védői most mégis azzal védekeznek, hogy az eljárást az ő értelmezésük szerint hivatalából már távozott elnök ellen le se lehetne folytatni az alkotmány szerint.

Ennek cáfolatára a vád képviselői - a képviselőház küldöttei - konzervatív jogászok sorától idéztek ezzel ellentétes jogértelmezéseket. Emellett igyekeztek az érzelmekre is hatni. Jamie Raskin, a vádat képviselő képviselők vezetője helyenként könnyeivel küszködve idézte fel, hogy hogyan rettegett az életéért január 6-án, amikor Trump feltüzelt hívei betörtek az épületbe, és hogyan búcsúzkodott telefonon a szeretteitől. "Ez nem lehet Amerika jövője. Nem történhet meg, hogy elnökök bujtogatnak és mozgósítanak csőcseléket a kormány és intézményeink ellen, csak mert nem hajlandók elfogadni a népakaratot" - mondta.

De ennek kevés hatása volt, Cassidy szenátort sem a vád, hanem a védelem győzte meg arról, hogy mégis inkább a vádeljárás folytatására szavazzon. A New York Times beszámolója szerint Trump ügyvédei közül elsőként Bruce L. Castor szólalt fel, aki nyitásként megdicsérte a képviselőházat, hogy milyen meggyőző vádiratot állított össze, hogy aztán nehezen követhető, el-elkalandozó gondolatokat osszon meg, a Times leírása szerint "párthovatartozástól függetlenül láthatóan zavarba hozva és untatva néhány szenátort". Azzal, hogy az eljárás nem is alkotmányos, nem is ő, hanem társa, David L. Schoen állt elő.

Az alkotmányos vádeljárás első napján végül csak a nyitóbeszédeket hallgatták meg, és arról szavaztak, hogy folytatódhat-e az eljárás. Sejteni lehetett, hogy ehhez még meglesz a szükséges támogatás a szenátusban, hiszen öt republikánus szenátor már január végén a demokratákkal szavazott az ügyben. Az egyetlen jelentős fordulat tehát Cassidy átállása volt. Ugyanakkor ez azt is előre vetíti, hogy Trump elítéléséhez nem lesz meg a kellő többség.