Kövér László szerint a parlamenti füstgyertyázás „nem csupán rossz vicc, hanem súlyos bűncselekmény is”

Kövér László feljelentette az országgyűlési képviselőket, akik a gyülekezési törvény módosításáról szóló szavazás ideje alatt füstgyertyákkal fejezték ki a tiltakozásukat a Parlamentben. A feljelentés ténye nem új, de a házelnök most részletes magyarázatot is fűzött hozzá a Mandinernek adott interjújában. Kövér egyébként az eset után kitiltotta a Momentumot, és rekord mértékű, összesen 70 milliós bírságot szabott ki a párt képviselőire.

„Az, hogy a politikában a fizikai fenyegetésig eldurvuló hangnem nem magyar jelenség, hanem egy baloldalinak és liberálisnak álcázott neototalitárius pénzhatalmi hálózat nemzetközi felforgató hadjáratának kísérője, éppenséggel nem nyugtat meg” – mondta a házelnök, aki a tiltakozó momentumosokat az 1919-es Tanácsköztársaság idején lezajlott, rengeteg áldozattal járó vörösterrorban szerepet vállaló Lenin-fiúkhoz hasonlította.

Kövér azt mondta, „a korábbi rendbontások meg az egyre arcátlanabb külső beavatkozási kísérletek fényében nem annyira váratlan, ami történt”. Szerinte amit a képviselők tettek, „az nem csupán rossz vicc, hanem súlyos bűncselekmény is. Az Országgyűlés elnökeként büntetőfeljelentést tettem velük szemben a Legfőbb Ügyészségen” – magyarázta.

Tüntetések

A Momentum mellett akciózott aznap Hadházy Ákos független képviselő is. A Momentum a szavazás után tüntetést szervezett a Parlament elé, ahonnan aztán a tömeg egy része Hadházy felszólítására a Margit híd pesti hídfőjéhez vonult, és feltartóztatta a forgalmat.

A spontán tüntetés után egy héttel Hadházyiék újabb tüntetést szerveztek máricus 25-ére, ahova több ezren vonultak ki, és több hídon is korlátozták a forgalmat. Hasonló mód április 1-jén is tartottak demonstrációt, ekkor még többen érkeztek, és négy hidat is lezártak. A képviselő csütörtökön jelentette be, hogy jövő kedden, azaz április 8-án újabb hidas tüntetést terveznek.

Mire jó a törvény?

A gyülekezési jog korlátozásáról szóló törvényt két nap alatt ment át az Országgyűlésen, mostantól tilos olyan gyűlések megtartása, amelyek sértik a gyermekek védelméről szóló törvényt, a kormánytöbbség szerint ilyennek minősül a homoszexualitás megjelenítése és népszerűsítése is.

A Pride Sulyok Tamás köztársasági elnök által villámgyorsan aláírt betiltása a szervezőkön felül a sima résztvevőket is pénzbírsággal fenyegeti, ha mégis elmennének az immár illegális felvonulásra. Ráadásul az embereket arcfelismerő rendszerrel azonosítják. Hogy mit lehet tenni, ha valakit megbírságolnak, azt ebben a cikkben szedtük össze.