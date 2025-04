Trump haladékot adott a TikToknak

Miután januári beiktatásakor Donald Trump egy rendelettel engedélyezte az előtte törvénnyel betiltott kínai TikTok további működését, most újabb 75 napos haladékot adott a közösségimédia-platformnak, hogy megfeleljen az előírásoknak. Az amerikai elnök arra próbálja rávenni a platform tulajdonosát, hogy adja el azt.

A TikTokot 170 millióan használják az USA-ban, és bár korábban Trump is be akarta tiltani, most már fiókja is van, ahol több mint 15 millióan követik. Az elnök korábban arról beszélt, hogy csökkentené a Kínára kivetett vámokat, ha sikerülne eladatnia a platformot, és hogy az április 5-ei határidőig legalább a megállapodás vázlatai elkészülhetnek.

photo_camera Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Joe Biden kormányzata a TikTok betiltásakor (amit a demokraták és a republikánusok is támogattak) azzal érvelt, hogy a platformot Kína kémkedésre és politikai manipulációra használhatja. A tiltás ellenzői a szólásszabadságra hivatkoztak.