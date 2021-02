Az egyik eladó szerint még mindig érvényes a földvételi szerződés, amit Rogán Barbaráékkal kötött

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Miután Rogán Antal lenyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy a harmadik felesége „a jövőben sem szeretne földtulajdonos lenni”, megszólalt az egyik eladó is, akivel Rogán Barbaráék tavaly novemberben - néhány héttel azelőtt, hogy a propagandaminiszter beházasodott volna a családba - több mint 1022 hektár borsodi föld megvételéről írtak alá szerződést. Az magyar-amerikai kettős állampolgárságú nő az Átlátszónak beszélt arról, hogy tudomása szerint a szerződés továbbra is érvényben van. „Én csak annyit tudok, hogy van közöttünk egy adásvételi szerződés, és amit még meg kell csinálniuk, annak teljesülnie kell” - mondta. Eladták a földet, várják a pénzt. Ezt erősíti az is, hogy a hvg.hu értesülése szerint az érintett települések február 10-én a törvényes határidőn belül, változás nélkül továbbította az adásvételi szerződést a kormányhivatalnak.

Rogán Antal lapátol Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A propagandaminiszter és a kormánysajtó pénteken a Budapest Bank közleményére alapozva igyekezett cáfolni az egész történetet, miután a pénzintézet azt írta, hogy „nem kötött földvásárlási célú hitelszerződést Obrusánszki Barbarával és szüleivel, ennek megfelelően nem folyósított hitelt erre a célra”. Ahogy erről írtunk, ebben a szakaszban a hitelfelvételnek még nem is feltétlenül kellett megtörténnie.



Az adásvételi szerződés szerint Rogán Barbaráék az 1,6 milliárdos vételárból csak 83,2 millió forint önerőt fizetnének, a fennmaradó összeget pedig a Budapest Banknál igényelt termőföld vásárlási kölcsönből tervezték kifizetni. A szerződésben pedig azt vállalták, hogy a szerződés hatósági jóváhagyása után „haladéktalanul benyújtják a kölcsön iránti kérelmüket a finanszírozó bankhoz”.Vagyis erre eleve csak a hatósági eljárások után kerülhet sor.

Vagyis ha nincs jele annak, hogy a szerződést felmondták volna, pont ezért nehéz hova tenni a miniszter megszólalását, hiszen Rogán Barbara aláírása ugyanúgy ott van a dokumentumokon.