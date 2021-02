Rogán ellentámad: hazugozza a felesége okirattal igazolható földügyletét megíró lapokat, perrel fenyegetőzik, miközben minimum egy dologban valótlanságot állít

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Rogán Antal végre megszólalt a felesége családjának birtokvásárlási ügyében, 10 nappal az ügyet kirobbantó 444-es és átlátszós cikk után, cáfolva, hogy a felesége és annak családja földet vásárolt volna a Budapest Bank kölcsönének segítségével.

A tranzakció - mármint az 1022 hektárnyi földterület megvásárlásáról szóló szerződés aláírása - Rogán hazugozása ellenére bizonyíthatóan megtörtént 2020. november 20-án.

Az pedig természetes és a földvásárlások jogi szabályozásából következik, hogy amikor az ügyről szóló cikkek megjelentek, a tranzakció még nem volt lezárva.

A botránytól a jelek szerint megriadó Rogán Barbara ezért tudott visszatáncolni az üzlettől, már ha hihetünk a férje állításának. Arról viszont szó sincs, hogy a család ne vásárolná meg az óriásbirtokot.

Mi a hír?

Majdnem két héttel a felesége földvásárlási ügyének kipattanása után a miniszterelnöki kabinetiroda eddig hallgató vezetője a Magyar Nemzetnek pénteken azt mondta:

“Az egész földvásárlási ügyet hazugságokon alapuló gyűlöletkampányra használta fel a baloldali sajtó. A cikkek megjelenése előtt engem egyik orgánum sem keresett meg, nem voltak kíváncsiak arra, hogy az általuk szerzett információk valóban igazak-e. A feleségem állami banktól hitelt nem kapott és semmilyen föld nem került a tulajdonába. Ráadásul a jövőben sem szeretne földtulajdonos lenni.”

Rogán Antal nyilatkozatával ellentétben a 444 egészen biztosan megkereste őt, konkrétan a mobiltelefonján hagytunk üzenetet február 2-án, miután csengetés közben kinyomott minket. A Telex is megírta, hogy ők pedig Rogán sajtóosztályának küldtek kérdéseket mailben, szintén február 2-án.

Mi az igazi hír ebben?

Rogán nyilatkozata egyetlen új - és fontos - információt tartalmaz, miszerint a felesége "a jövőben sem szeretne földtulajdonos lenni", ami azt jelenti, hogy - már ha hihetünk a férje állításának - a megjelent cikkek és a botrány hatására Rogán Barbara eszerint visszatáncolt a megkötött tranzakciótól. Ami azt jelentette volna, hogy a szüleivel és azok két üzlettársával együtt öten 1022 hektáros, Budapest teljes I., V., VI. és VII. kerületének összeterületével nagyjából megegyező területű hatalmas földbirtokot vásárolnak mintegy 1,6 milliárd forintért, amit a Budapest Bank hiteléből terveztek kiegyenlíteni. Az erről szóló szerződést pár héttel a miniszterrel kötött tavaly decemberi esküvőjük előtt írták alá.

Szintén hír, bár a nagyközönség szempontjából kisebb a jelentősége, hogy Rogán cikkbéli bejelentésének megfelelően a felesége szülei helyreigazítási felszólítást küldtek több, az ügyről beszámoló független lapnak, így a 444-nek is.

Pontosan mit cáfol és/vagy tagad most egyáltalán Rogán Antal?

Az egész ügy és a Rogán-féle mostani tagadás megértéséhez fontos tudni, hogy a friss Magyar Nemzet-cikkben sem maga Rogán, sem a cikkszerző nem állítják azt, hogy Rogán Barbara és a családja 2020. november 20-án ne kötöttek volna szerződést 1022 hektár föld megvásárlásáról egy ózdi ügyvéd ellenjegyzésével és hogy ebben a szerződésben ne szerepelt volna leírva az, hogy a vételárból a vevők 83,2 millió forintot fizetnek készpénzben, a fennmaradó 1,58 milliárd forintot pedig az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett termőföldvásárlási kölcsönből tervezik kifizetni.

Nem véletlenül nem tagadják az ügyet kirobbantó 444 ezen tényállításait, a sűrű hazugozás ellenére sem. Azt ugyanis nem lehet, pontosabban nem különösebben érdemes tagadni, hiszen az erről szóló szerződés nyilvános, e pillanatban is bárki megtekintheti például Tardona község weboldalán.

Eszerint Rogán nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy "feleségem állami banktól hitelt nem kapott és semmilyen föld nem került a tulajdonába"?

Nem feltétlenül, még akkor sem, ha a 444 témában írott cikk is igazat állít. Ez a földügyletek törvényi szabályozásából és az ilyen szerződések lezárásához szükséges kötelező lépések jellegéből fakad.

Az ügyet kirobbantó cikkünkben a földvásárlásról múlt időben fogalmaztunk a címben

Rogán új felesége és családi köre több, mint 1000 hektár földet vett magának az esküvő előtt 3 milliárd forintért

és a szövegben több helyen, míg a kölcsönről így számoltunk be:

"A fennmaradó 1,58 milliárd forintot az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett termőföldvásárlási kölcsönből tervezik kifizetni."

Az öt vevő ugyanis tavaly november 20-án az aláírásával igazolta, hogy megvette a kérdéses földeket, a vevők pedig ugyanígy igazolták, hogy eladták azokat.

Vagyis Rogán Barbara tavaly november 20-án megvette a birtokot. A földeladási tranzakciók szabályozása miatt ez ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a tulajdonába is került az.

A törvényi előírások szerint a szerződést először is ki kellett függeszteni 60 napra vagy más formában publikálni kellett azokon a településeken, amelyek területén a földdarabok találhatók. Mivel a helyben lakó gazdálkodóknak ez idő alatt elővásárlási joguk van. Vagyis ha a szerződésben szereplő áron nekik is kéne, megvásárolhatják a lakhelyük területén fekvő földeket. Ahogy a publikált szerződésen is látszik, a publikált szerződések kirakásának napja 2020. december 3., a levételének napja pedig 2021. február 2. volt, a nap, amikor a cikkünk megjelent. Így a földek akkor még nem is kerülhettek a vevők birtokába, hiszen elvileg akár elsején is jöhetett volna egy helyi, aki belerondít az ügyletbe azzal, hogy elviszi valamelyik parcellát.

A földhivatal eleve csak ezután jegyezheti be az új tulajdonosokat, de ehhez ráadásul nem elégséges, hogy ne legyen helyi jelentkező. A földhivatalnak ezután mérlegelnie kell, hogy a szerződés minden elemében törvényes-e, amihez véleményt kér a helyi földbizottságtól is. Ha lezárult a hivatali vizsgálat és mindent rendben találnak, a hivatal erről záradékot vezet rá a szerződésre és a tulajdoni jog csak ezen lépést követően jegyezhető be.

Mindezek miatt jellemzően hónapok telnek el aközött, hogy valaki megvett egy földet és aközött, hogy az a föld a tulajdonába is került.

A Budapest Bank hitelével pedig az a helyzet, hogy cikkünkben is úgy fogalmaztunk - hiszen a szerződésben is ez szerepel - hogy a vevők a vételárat nagyrészt abból tervezték kifizetni, az írásban szó sem volt arról, hogy hitelt ténylegesen fel is vették volna. Ez nem is jellemző a földügyleteknél, hiszen itt sokszor maga a megvásárolandó föld a fedezet, a hitelt pedig a bank eleve csak azután folyósíthatja, hogy megkötött tranzakcióra az illetékes hivatalok is áldásukat adták.

Vagyis Rogán Antal illetve a Magyar Nemzet állításai úgy tudnak formálisan akár igazak is lenni, hogy semmiben nem cáfolják a Rogán Barbara családjának birtokáról eddig megjelent sajtóbeli áll0tásokat.

De akkor mi értelme van Rogán mostani cáfolatainak és annak, hogy a feleségének családja perrel fenyegetőzve helyreigazítást követel?

Itt már csak tippelni tudunk, hogy a cél a politika károk minimalizálása lehet az ügy hírére eszerint érzékenyen reagáló Fidesz-támogatók körében. Az ügy lényegét jelentő szerződést ugyanis nem tudták és nem is akarták letagadni, mivel ez lehetetlenség. Ha most - a cikkek miatt kipattant botrány hatására - tényleg visszalépnek az üzlettől, nem teszi meg nem történtté a tényt, hogy nem sokkal a család egyetlen gyerekének Rogánnal kötött házassága előtt olyan szerződést írtak alá ezer hektár megvásárlásáról, amiben a vételár leendő forrásaként a Budapest Bank hitelét jelölték meg. Azét a Budapest Bankét, aminek Rogán közeli barátja és kollégája, egykori helyettese és Pasa Park-beli szomszédja volt a hitelről is döntő második embere. De ezt a visszalépést a legkevésbé sem érdemes készpénznek venni. Arra mindössze Rogán félmondata utal. De a hvg.hu friss cikkében például azt írja, hogy az ő információik szerint "az érintett települések jegyzője (...) február 10-én a törvényes határidőn belül, változás nélkül továbbította az adásvételi szerződést a kormányhivatalnak.", vagyis ők úgy tudják, hogy a család egyáltalán nem lépett vissza a vásárlástól.

További érdekességek az ügyben

A Magyar Nemzet cikkében azt írják, hogy

"A Budapest Bank eddig a banktitok miatt nem nyilatkozhatott. A bankokat ugyanis köti a banktitok, sem az ügyfelekről, sem a hitelekről nem adhatnak tájékoztatást. A család az elmúlt napokban felmentette a Budapest Bankot a banktitok alól, így a bank ma a nyilvánosság előtt is cáfolta a megjelent cikkeket."

Felmerül a kérdés, hogy ha a családnak semmi köze nem volt a Budapest Bankhoz és az ügyben nem tárgyaltak a pénzintézettel, akkor milyen banktitok alól kellett felmentést adniuk.

A Budapest Bank közleményében azt egyébként nem cáfolják, hogy mondjuk tárgyaltak volna a családdal vagy például kilátásba helyezték volna nekik, hogy ha végig tudják vinni a tranzakciót, megkapják a hitelt, hanem szó szerint ezt írták:

"A 2021. február 2-án, valamint azt követően megjelent sajtóhírekkel ellentétben a Budapest Bank Zrt. nem kötött földvásárlási célú hitelszerződést Obrusánszki Barbarával és szüleivel, ennek megfelelően nem folyósított hitelt erre a célra. Hamis és megtévesztő minden ezzel ellentétes állítás és közölt feltételezés."

További érdekesség, hogy cikkünk február 2-ai megjelenését követő napon egy közvetítőn keresztül megkeresett Rogán Barbara apja, azzal az üzenettel, hogy mivel 1-2 apróságot kivéve korrektnek érezte azt a cikket, amit most helyre akar igazíttatni, szívesen elmesélné nekem a tranzakció hátterét. Az üzenetében nemhogy nem tagadta a sztorit, hanem éppen azért keresett meg, hogy annak a részleteit elmagyarázza. Felhívtam, de elmondta, hogy éppen hirtelen problémája támadt egy fogával - ez hallatszott is a telefonban - és kérte, hogy inkább a másnap délelőtti fogorvosi kezelése után beszéljünk. Amikor másnap üzenetben kerestem, továbbra is szívélyes hangulatban írta vissza, hogy még tart a a beavatkozás, de utána azonnal jelentkezik. Ekkor történhetett valami a színfalak mögött, mert soha többé nem reagált semmire és ma, pár nappal később már ügyvédi levélben jelentkezett.