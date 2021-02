Mianmar nemzeti ünnepén is folytatódtak a tüntetések

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Ismét tömegtüntetések voltak a katonai puccs ellen és Aung Szan Szú Kjí vezető szabadon engedéséért pénteken Mianmarban a nemzeti ünnepükön, írja a BBC.

Az országban most ünneplik az Egyesülés napját (Union Day), amely során 1947-ben a kormány aláírt egy megállapodást, ami a köztársaság egyesülését jelentette. Az ünnep alkalmából szabadon engedtek 23 ezer rabot, ami hagyománynak számít az országban.

A rabok szabadon engedése. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A hadsereget és a puccsot vezető Min Aung Hlaing tábornok televíziós beszédben az egység megteremtésére szólította fel az országot, és a tüntetőket arra kérte, hogy ne hagyják, hogy az indulataik vezéreljék őket, és maradjanak otthon.



Ennek ellenére a tüntetések pénteken is folytatódik szerte az országban, amik alapvetően békésen voltak, de híresztelések szerint Mawlamine-ban a rendőrök gumilövedéket is bevetettek a tömeg ellen, amiben három ember meg is sérült.

Tüntetés pénteken. Fotó: STR/AFP

A hadsereg február elsején a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat, és őrizetbe vette a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít, Mianmar addigi vezetőjét, valamint több más magas rangú politikust. A lépést azzal indokolták, hogy a kormány nem reagált a hadsereg panaszaira, amelyek szerint a tavaly novemberi választásokon - amelyeken a Szú Kjí vezette Nemzeti Liga a Demokráciáért párt elsöprő győzelmet aratott a hadsereg által bábpártjával szemben - súlyos csalások történtek. Azóta folyamatosak a tüntetések.