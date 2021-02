Rendőrök golyója végzett egy egyéves gyerekkel, amikor az apja autójára tüzet nyitottak

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A nyomozók megállapították, hogy a rendőrök golyója végzett egy egyéves csecsemővel, miközben az apja autójára lőttek három hónappal ezelőtt Kawartha Lakesben.

A rendőrség november 26-án arról kapott bejelentést, hogy egy férfi elrabolta a saját fiát, és feltehetően fegyver is van nála, ezért üldözőbe vették. Rendőrautókkal próbálták elállni az útját, a férfi viszont megpróbált áttörni, és neki ütközött két autónak is, a rendőrök ekkor nyitottak rá tüzet. A kisfiú a hátsó ülésen volt, amikor a találat érte, és már a helyszínen életét vesztette. A 33 éves apát is eltaláltak, aki egy héttel később halt bele a sérüléseibe.

A rendőrség elismerte, hogy felelősek a gyerek haláláért. Az érintett rendőröket még nem tartóztatták le, mert még tart a nyomozás. (Guardian)