Meghalt Jálics Ferenc jezsuita pap, aki Ferenc pápa lelki vezetője is volt

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

2021. február 13-án, szombat hajnalban a budapesti Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban 94 éves korában elhunyt Jálics Ferenc jezsuita atya, a nevéhez kötődő szemlélődő imamód iskolájának megteremtője - adta hírül a jezsuita.hu.

Jálics 1927. november 16-án született Budapesten, majd családjának gyáli birtokán nevelkedett. Kőszegen katonai pályára lépett: hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt, a második világháború vége felé pedig Nürnbergbe vezényelték, ahol egy légvédelmi pincében, a légitámadások idején spirituális élményben volt része.

„Amit ott láttam, egészen megváltoztatta az életemet, mert rájöttem, hogy az életnek van egy mélyebb értelme, mely még a haláltól is független. Ez lett mindennek a mércéje. Ez lett az életem iránytűje” - mondta erről később.

A háború után visszatért Magyarországra, leérettségizett, és belépett a jezsuita rendbe, aztán társaival rövidesen elhagyták az országot a kommunista diktatúra erősödő vallás- és egyházellenessége miatt. Németországban, majd Belgiumban tanult, 1956-ban pedig Dél-Amerikába küldte a rend. Chilében majd Argentínában tanult, itt is szentelték pappá, majd a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított.

1963-tól ugyanott a rend növendékeinek – többek között a ma Ferenc pápaként ismert Jorge Mario Bergoglionak – a lelkivezetője lett, és ebben az időben kezdett lelkigyakorlatokat adni. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett, és a salvadori, valamint a Buenos Aires-i katolikus egyetemen oktatott - írja a jezsuita.hu.

1974-ben Buenos Aires egyik nyomornegyedébe költözött, hogy a szegényekkel foglalkozhasson, de két év után a hatóságok őrizetbe vették, mert orosz kémnek, baloldali gerillának tartották. Közel fél évig ágyúgolyóhoz láncolva, összekötözött végtagokkal, bekötött szemmel kellett élniük egy cellában.

Szabadulása után fejlesztette ki az úgynevezett szemlélődő imamódot, amivel - elmondása szerint - sikerült feldolgoznia az őt ért traumát.

„Előtte volt egy enyhe depresszióm – ez ott elmúlt. Az őrök meg nem tudták mire vélni, hogy nem esünk kétségbe, nem ordibálunk, hanem Jézus nevét ismételgetjük és meditálunk” - nyilatkozta az átéltekről.

Szabadulása után Észak-Amerikában, majd Németországban élt és dolgozott, 2017-ben tért haza Magyarországra.

Jálics karaktere szerepel a Ferenc pápa életét végigkövető The two popes című 2019-es filmben is, Lisandro Fiks alakítja.