Nem lett meg a kétharmados többség Donald Trump elítéléséhez

Ahogy arra számítani lehetett, az amerikai szenátus republikánus képviselőinek döntő többsége Donald Trump egykori elnök felmentésére szavazott az ellene indult alkotmányos vádeljárás (impeachment) során. Trump ellen a Capitolium január 6-ai ostroma miatt emeltek vádat, felkelés szításával vádolták. Ő az Egyesült Államok első olyan elnöke, aki ellen két impeachment-eljárás is indult.

A szenátorok közül 57-en támogatták Trump elítélését, azaz hét republikánus is erre szavazott, míg 43-an nem. Mivel a döntéshez kétharmados többség kellett volna, így végül tíz szavazat hiányzott az elítéléshez. A végeredmény nem okozott nagy meglepetést, az elmúlt napokban elég pontosan lehetett már sejteni, hogy hiába a szemtanúk beszámolói és a demokraták által bemutatott videófelvételek a január 6-ai eseményekről, a republikánusok többsége a felmentésre fog szavazni.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Ha Trumpot elítélték volna, akkor a szenátus szavazhatott volna arról is, hogy eltiltsa-e a volt elnököt attól, hogy ismét induljon egy választáson.

A szavazás után a Kongresszus vezető republikánus tagja, Mitch McConnell szenátor arról beszélt, hogy Trump felelős a Capitolium elleni támadásért, és szégyenteljesnek nevezte az aznap történteket. Ennek ellenére McConnell is Trump felmentésére szavazott. Ezt korábban azzal indokolta, hogy Trump már nem elnök, ezért alkotmányellenes lenne elítélni. Ezt az állítást amerikai alkotmányjogászok amúgy vitatták. Ráadásul McConnell a szenátus korábbi vezetőjeként sokat tett azért is, hogy a vádeljárás csak január 20-a, Biden beiktatása után induljon el.

Mitch McConnell most még annyit tett hozzá, hogy Trump így is bíróság elé kerülhet, vannak beadva már polgári perek is a volt elnök ellen, és a bűnügyi igazságszolgáltatási rendszer is vizsgálhatja, mi történt.



A demokrácia törékeny, és minden amerikainak kötelessége megvédenie az igazságot - reagált Joe Biden amerikai elnök szombat este a történtekre. Biden kiemelte: annak ellenére, hogy a szavazás nem vezetett Trump elítéléséhez, az ellene megfogalmazott vád lényege nem volt kérdéses.

"Történelmünk ezen szomorú fejezete emlékeztető számunkra, hogy a demokrácia törékeny. Hogy mindig meg kell védenünk. Hogy mindig ébernek kell lennünk. Hogy az erőszaknak és szélsőségeknek nincs helyük Amerikában" - áll az elnök közleményében.



Szenátusi felmentése után kiadott közleményében Donald Trump ismét boszorkányüldözésnek nevezte az ellene indított második alkotmányos felelősségre vonási eljárást, és utalt arra is, hogy tevékenyen részt vesz majd a politikai életben. (BBC, MTI)