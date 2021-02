Putyin szerint Oroszország túl sikeres és erős, ezért használják fel ellenfelei Navalnijt

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mellett tartott tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják az elégedetlenséget az orosz lakosság körében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kormányközeli újságok főszerkesztőivel tartott beszélgetésén, amelyből szombat este részleteket tett közzé a Rosszija 24 orosz hírtelevízió.

Az nem világos, hogy Putyin ezúttal nevén nevezte-e Navalnijt: általában nem szokta, és a TASSZ orosz hírügynökség például nem írta le Navalnij nevét az összefoglalójában, csak olyan hataloméhes emberekről ír, akiket a történelem során mindig megpróbáltak kihasználtak az ország ellenfelei. E beszámoló szerint Putyin arról is beszélt, hogy az országuk túl sikeres, és ezért egyre több az ellenfelük.

Az MTI a dpa német hírügynökség alapján számolt be Putyin beszédéről, e szerint az orosz államfő arról is beszélt, hogy „ezt a statisztát éppen most használják. Éppen akkor, amikor a világ minden országában, így nálunk is az embereknél kiütközik a fáradtság, a felgyülemlett harag és az elégedetlenség."

V. Putyin Fotó: Mikhail Klimentyev/Sputnik via AFP

Az utóbbi hetekben tízezrek követelték a bebörtönzött Kreml-kritikus ellenzéki szabadon engedését. A tüntetésekről, amelyek Putyin rendszere ellen irányultak, több mint 11 ezer embert állítottak elő.

Vasárnapra Navalnij hívei egy újabb tiltakozási formát jelentettek be: felszólították az embereket, hogy este a házak elé kiállva magasba tartott, bekapcsolt zseblámpákkal mutassák ki szolidaritásukat az ellenzéki politikussal.

Egy orosz bíróság február 2-án letöltendőre változtatta Navalnijnak az úgynevezett Yves Rocher-ügyben hozott felfüggesztett - többéves - szabadságvesztését arra hivatkozva, hogy a politikus megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit. Navalnij védelme fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.

Az ellenzéki politikus januárban tért vissza Oroszországba, miután Németországban kezelték, német szakértők szerint Novicsok idegméreggel elkövetett merénylet után, amit minden rendelkezésre álló információ alapján az orosz titkosszolgálat vetett be ellene. (via MTI/dpa)