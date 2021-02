Az egységpárti győzelem ellenére maradhat a szeparatista kormány Katalóniában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A spanyol szocialista kormánypárt leágazása, a PSC nyerte a hétvégi választásokat Katalóniában. Salvador Illa, a központi kormány egészségügyi minisztere a szavazatok 23 százalékát gyűjtötte be, amit Pedro Sánchez madridi miniszterelnök is sikerként adhat el, hiszen szövetségese 2017-hez képest csaknem megduplázta mandátumai számát, és a legjobb eredményét érte el 2006 óta.

Salvador Illa Fotó: CRISTINA DIESTRO/AFP

A szeparatista pártok azonban továbbra is többségben vannak a törvényhozásban, és könnyen koalíciós kormányt alakíthatnak. A 21,3 százalékos ERC már a héten nyélbe is ütné az egyezséget. Elvileg lehetséges az is, hogy más törésvonal mentén, egység- és függetlenségpárti baloldaliak szövetkezzenek, de az ERC elnöke, Oriol Junqueras kizárta, hogy összefogjon a szocialistákkal, írja az El País.

Oriol Junqueras, az ERC elnöke Fotó: Albert Llop/NurPhoto via AFP

A járvány miatt nagyon alacsony, mindössze 53 százalékos volt a részvétel, szemben a legutóbbi, 79 százalékos aránnyal. Ha marad is a függetlenségpárti vezetés, a Reuters szerint kicsi az esély, hogy a 2017-eshez hasonló káosz alakuljon a tartományban.

A katalán parlament akkor függetlenségi nyilatkozatot fogadott el, ami komoly politikai válsághoz, a madridi alkotmánybíróság fellépéséhez és tüntetésekhez vezetett. Mostanra csitultak az indulatok, és a vírus okozta válság köti le az emberek figyelmét.

A szavazás utolsó órájában megerősített vagy gyanús koronavírusos betegek is leadhatták voksaikat. Őket nem maszkban, hanem teljes védőfelszerelésben várták a szavazóhelyiségekben.