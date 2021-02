Magyar gyerekek százai lesznek emberkereskedelem áldozatai

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

A mélyszegénységben élő gyerekek különösen nagy eséllyel lesznek szexuális kizsákmányolás áldozatai, derül ki az ECPAT és a Hintalovon Alapítvány országjelentéséből.

Az állami gondozásban élő gyerekek - akiket egyharmad részben anyagi okokból emelnek ki a családjukból - és a roma gyerekek különösen veszélyeztetettek. A szexuális kizsákmányolás legtöbb áldozata az ország legelmaradottabb régióiból származik. Korábban írtunk róla, hogy sokszor mélyen traumatizált gyerekekről van szó, akik már családjukban is elszenvedtek szexuális bántalmazást.

Az Európai Unióban 2015-16-ban regisztrált, szexuális célú emberkereskedelem-áldozatok fele magyar: 1310-ből 647-en. Utóbbiak 64 százaléka gyermek, 7,4 százalékban 11 éven aluliak.

Az alapítvány és nemzetközi fórumok véleménye szerint 18 évre kellene emelni a házasodási korhatárt, hogy a gyerekek védve legyenek a szexuális kizsákmányolás házasság köntösébe bújtatott formájától is. Pontos adatok nincsenek erről, de szakértők tapasztalatai alapján a roma lányok ebből a szempontból különösen veszélyeztetettek.

A jelentés üdvözli, hogy 2020-ban a magyar jogszabályokban is megjelent az „emberkereskedelem feltételezett áldozata” definíció. Automatikusan ennek minősül minden szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó kiskorú, akivel a hatóságok kapcsolatba kerülnek. Számukra általános védelmi intézkedést kell biztosítani és a kijelölt gyermekotthonokba kell őket szállítani. Korábban ezek a kiskorúak akár szabálysértési eljárás alá is kerülhettek, és büntethetőek voltak. Előremutatónak tartják, hogy 2019-ben 22 képzett emberkereskedelmi szakvonalvezetőt neveztek ki a megyei rendőrkapitányságokon. Ennek ellenére továbbra is ritkák és nem kielégítőek az áldozatok számára nyújtott szolgáltatások.

A jelentés kizárólag korábban publikált statisztikákat és információkat, közérdekű adatigénylés útján szerzett információkat tartalmaz, saját adatokat nem.

Az ENSZ február elején közzétett jelentése szerint az elmúlt 15 évben csaknem háromszorosára nőtt a gyerekek aránya az emberkereskedelem áldozatai között