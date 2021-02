Már 50 000 dollár fölött járt a Bitcoin árfolyama

Több 444 videó?

Szeretném

Történetében először 50 000 dollár fölött járt kedden a Bitcoin árfolyama. A világ legfontosabb és legismertebb kriptovalutájának értéke egészen 50 602 dollárig emelkedett kedden, ezután megint 50 000 dollár alá esett.

A Bitcoin értéke 2021-ben eddig 70 százalékkal nőtt, vasárnap járt először 49 000 dollár fölött a kriptopénz árfolyama. A Bloomberg szerint ez az emelkedést azt jelzi, hogy lassan a mainstream befektetők is megbíznak annyira a Bitcoinban, hogy beszálljanak.

A legfontosabb ilyen befektető az Elon Musk vezette Tesla, amely 1,5 milliárd dollár értekben vásárolt Bitcoint. Az autógyártó azt is bejelentette, hogy a jövőben Bitcointban is meg lehet majd venni a méregdrága elektromos autóit. A Tesla befektetése 44 ezer dollár köré emelte a kriptopénz árfolyamát, amely azóta is megállíthatatlanul emelkedik.

A Bloombergnek nyilatkozó befektetési elemzők szerint viszont ez a növekedés már egy piaci buborékra kezd emlékeztetni, akkorára, amekkorát már rég nem láttak a piacon.