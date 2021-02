Márciusban a Johnson & Johnson vakcináját is engedélyezheti az európai hatóság

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az amerikai Johnson & Johnson beadta a koronavírus elleni vakcinájának engedélykérelmét az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) - írja az ügynökség közleménye alapján a Telex.hu.

Az EMA közleménye szerint gyorsított ütemterv alapján fogja vizsgálni az oltást, így már március közepére döntés születhet, hogy lehet-e azt az Európai Unióban alkalmazni azt, vagy sem. Ha megkapná a vakcina a forgalomba hozatali engedélyt, akkor ez lenne a negyedik koronavírus elleni oltás, amelyet engedélyez az EU gyógyszerügynöksége.

A Johnson & Johnson január végén jelentette be, hogy lezárult az egydózisú oltásának harmadikfázisú tesztelése. A 44 ezer fős tesztek alapján a vakcina 66 százalékban bizonyult hatásosnak, a súlyos megbetegedéseket pedig 85 százalékban sikerült ezzel elkerülni. Akkor a cég azt nyilatkozta, hogy még vizsgálják, javírani lehet-e a számokon, ha ezzel a vakcinával is kétszer oltanak, mint minden más, eddig engedélyt kapott koronavírus elleni oltással.

Ursula von der Leyen üdvözölte a hírt, hogy a Johnson & Johnson is elindította az engedélyezési eljárást. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, Brüsszel készen áll megadni az újabb vakcina engedélyét, amint az EMA pozitívan értékeli a leadott adatokat. A bizottság az AFP szerint már 200 millió dózist meg is rendelt az amerikai cég vakcinájából, ebből 100 millió még június előtt meg is érkezhet.