Trump él és integet

Donald Trump volt amerikai elnöknek hosszú idő után sikerélménye volt.

Trump üdvözli a floridai trumpistákat. Fotó: JOE RAEDLE/AFP

Hétfőn nagyobb tömeg gyűlt össze West Palm Beach településen, néhány mérföldre attól a golfklubtól, ahol a volt elnök jelenleg lakik. Az emberek az "elnöknapi" üdvözletüket kívánták átadni Trumpnak, abból az alkalomból, hogy Washingtonban megszűnt ellene az impeachment nevű eljárás, és ezáltal elvben elindulhat a 2024-as választáson. (Az "elnöknap" minden február harmadik hétfőjén van, ilyenkor az amerikai elnökökre gondolnak az amerikaiak. A dátumot úgy választották ki, hogy közel essen George Washington születésnapjához, azaz február 22-höz, de hétfőn legyen, mint az ilyen szövetségi emléknapoknál szokás.)

Trump a tüntetés hírére autóba ült, és kisebb konvojjal a tömeghez hajtatott, és az egyik gépjármű hátsó üléséről integetett az embereknek. Hetek óta nem volt nyilvános szereplése, a Twitter is letiltotta, ezért is keltett nagy figyelmet a jelenet, amit itt meg is nézhet: