Vidnyánszky mostantól abba is beleszólhat, ki kapjon Kossuth-díjat

Több 444 videó?

Szeretném

Felsorolni is nehéz, pontosan hány pozíciója van már Vidnyánszky Attillának, aki amellett, hogy tavaly Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke lett, többek között vezeti a Nemzeti Színházat, ahol rendez is, valamint irányítja a Magyar Teátrumi Társaságot, tagja a Magyar Művészeti Akadémiának, de főrendező a beregszászi színházban is.

Most újabb feladatot kapott Orbán Viktortól. A hétfői Magyar Közlönyben jelent meg az a miniszterelnöki határozat, ami felsorolja a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjait, akik közé most Vidnyánszky is bekerült.

Orbán Viktor és Vidnyászky Attila Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ezt a bizottságot a kormány a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatok értékelésére, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére hozta létre. Elnöke a miniszterelnök, alelnöke a miniszterelnök általános helyettese, vagyis Semjén Zsolt. Tagjai még a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter, a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

A miniszterelnök melléjük kérte most fel: