Jó nagy káosz lett a Facebook ausztráliai akciójából

Erőből próbálta megoldani ausztráliai problémáját a Facebook, de a dolog még annál is rosszabbul sült el, mint az várható volt. Ausztráliában éppen törvényi szabályozás készül arra, hogy a nagy közösségi oldalak, melyek jelentős hasznot húznak mások által előállított tartalmakból, fizessenek is azért a médiának. A Google ennek nyomán már külön megállapodásokat is kötött több nagy ausztrál médiacéggel. A Facebook azonban, mely jóval kevésbé függ mások hírszolgáltatásától, mert felhasználói newsfeedjében az ilyen médiatartalmak csak elenyésző hányadot tesznek ki, erőfölényét kihasználva inkább a bojkottot választotta. Ausztráliában megtiltotta a hírek megosztását, globálisan pedig megtiltotta az ausztrál sajtótermékek anyagainak megosztását.

Lett is ebből káosz, mert első lépcsőben sikerült hivatalos kormányzati tájékoztató oldalakat is letiltani, köztük a koronavírusjárványról szóló oldalakat is. De még saját vállalati oldalukat is sikerült letiltaniuk. A tisztogatásnak közösségi oldalak, jótékonysági szervezetek oldalai, szakszervezeti oldalak és politikusok oldalai is áldozatul estek. De blokkolták az ausztrál meteorológiai szolgálat oldalát is, mely az ausztrál felhasználók első számú meteorológiai híroldala volt.

A letiltottak között volt a melbourne-i St. Vinsent"s kórház is, amely közleményében "nagyon is aggasztónak" nevezte, hogy egy világjárvány közepette, az oltási kampány idején blokkolta az oldalukat a cég. De letiltottak egy rákos gyermekek ellátására szakosodott oldalt is, amire reagálva Greg Hunt ausztrál egészségügyi miniszter a helyzet azonnali orvoslását követelte.

Csütörtök délutánra a Facebook néhány oldalt már visszaállított, köztük az egészségügyi minisztérium oldalait is.

A Facebook kapkodó intézkedéseivel még egy választási kampányba is belenyúlhatott. Nyugat-Ausztráliában pár héten belül tartományi választást tartanak, a Facebooknak viszont most sikerült letiltania a helyi ellenzék vezére, Zak Kirkup oldalát, miközben a regnáló miniszterelnöké, Mark McGowané zavartalanul üzemelt. (Via The Guardian)