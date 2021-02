A szlovák minták 72 százalékából mutatták ki a brit mutációt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szlovákiában a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) által vizsgált minták körülbelül 72 százalékában kimutatták ki a koronavírus brit mutációját a második országos vizsgálat során. Az ÚVZ összesen 2384 klinikai mintát vizsgáltak PCR-teszttel.

A jóval gyorsabban terjedő brit mutáció annyira megdobta az esetszámokat, hogy a szlovák egészségügy a héten az összeomlás szélére került. A V4 országok szerdai krakkói találkozóját követő sajtótájékoztatón Igor Matovič kormányfő elismerte, hogy Szlovákia világelső a járvány miatti elhalálozások számában. A szlovák kormány aktiválta az Európai Unió civil védelmi rendszerét szerdán, orvosokat és nővéreket kért az uniós tagállamoktól. Eddig Magyarország, Ausztria és Lengyelország jelezte, hogy kész segíteni.

A Szlovák Tudományos Akadémia virológusa a héten jelentette be azt is, hogy a koronavírus új, dél-afrikai változata már szintén elterjedhetett az országban. A dél-afrikai változat nem csak fertőzőbb, de ellenállóbb is az immunválasszal és a védőoltással szemben. (Paraméter)