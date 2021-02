Orbán: Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egyéni döntés kérdése, hogy elfogadjuk-e a felkínált vakcinát, mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. Ha nem, értesíteni fognak, amikor érkezik számunkra megfelelő oltóanyag, de a harmadik hullám felfutása miatt mindenkit arra kért, hogy ne indulatból, hanem átgondoltan, felelősen döntsön, mert az élete múlhat rajta.

Szerinte „nagyon veszélyes pillanatban vagyunk”, mert versenyt fut egymással az oltás és a harmadik hullám görbéje. Előbbiről azt mondta: az oltottak száma hamarosan 441 ezerre fog nőni (most 392 ezer), utána jön egy nagy ugrás: 7-10 nap alatt több mint 650 ezer embert fognak beoltani. Március elején 1 225 000, április elején pedig 2 582 000 oltottnál tartunk majd.

„Húsvétkor közel leszünk ahhoz, hogy akik máig regisztráltak, azokat mind be is tudjuk oltani.” Biztatott mindenkit, hogy regisztráljon, mert aki nem teszi meg, arról nem tudnak. Szerinte májusra 3,5 millióval több beoltott ember lesz Magyarországon, mint a többi uniós országban, mert Oroszországból és Kínából is vásároltunk vakcinát.

Orbán a krakkói V4-megbeszélésen Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

A Sinopharmtól 275 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett eddig, de pontosan még nem tudni, mikor lehet használni is.

„Mindannyian Müller Cecília kezében vagyunk. Ma megkérdeztem, okos asszony, biztos látják a tévében eleget, sejtelmesen azt mondta: jól haladok. Múltkor is megkérdeztem, akkor kevésbé tűnt optimistának.” Az állami rádió riportere nem kértezett rá, és Orbán sem tisztázta, hogy ha még nem világos, mikortól lehet oltani a kínai vakcinával, ami készleteink jelentős részét alkotja, hogyan tud ilyen pontos jóslatokat tenni az oltottak számáról.

Szerinte az Unió egyre nyitottabb az orosz vakcina felé, és ez hamarosan a kínai vakcinával kapcsolatban is így lesz. „Aki elöl megy, azt gyakrabban kritizálják”, számított rá, hogy a vakcinabeszerzések miatt majd „belecsipkednek a nadrágunk szárába”.

Szokás szerint elmondta a friss járványadatokat is, amik még nem jelentek meg a hivatalos honlapon: 3039 új fertőzöttet azonosítottak, 110-en haltak meg, 4024-en vannak kórházban, és 352-en lélegeztetőgépen. Orbán azt mondta, ha hirtelen húszezer covidosnak kellene ellátást biztosítani, képesek lennének rá. (Soha nem volt ennyi igazolt fertőzött kórházban. November- decemberben nyolcezer körül volt a maximum, ami az akkori beszámolók szerint tragikus állapotokat eredményezett a kórházakban. November elején, amikor néhány százzal több koronás beteget ápoltak, mint most, egy covid-osztályon azt mondták: repedezik a jég. Igaz, akkor még nem vontak be ennyi intézményt az ellátásba.)

Szerinte a kórházak jól vizsgáztak, a dolgozók megtanulták azt a precizitást, amire egy járvány idején szükség van. „Én 57 éves vagyok, én minden nap tanulok. Tanulni nem szégyen.”

Beszélt a nemzeti konzultációról is: miért támadja a baloldal? - szólt a kérdés, amire Orbán azt mondta, a baloldal akár halálos betegséggel fenyegetett embereken is képes áttaposni, ha hatalomról van szó. Megtapasztalta a héten is: