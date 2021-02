Videófelvétel a kínai és az indai hadsereg gyilkos összecsapásáról

Több 444 videó?

Szeretném

Egy lélegzetelállító szorosban több tucat fegyveres katona rohan egymás felé: az akciófilmbe illő jelenet a számos halálos áldozattal járó kínai-indiai határvillongásról készült tavaly júniusban, de csak most tették közzé, erősen vágva.

A két atomhatalom közti 45 éves konfliktusban ez volt az első alkalom, amikor egy összecsapásnak hivatalosan is vannak halálos áldozatai. Indiai oldalon legalább 20 katona meghalt, és a hírek szerint többeket még keresnek, míg a kínaiak ugyan nem közölték, hogy lennének áldozataik, de indiai kormányzati források amerikai hírszerzési forrásokból úgy értesültek, hogy legalább 35 kínai katona is meghalt, és sok lehet a súlyos sérült is - írtuk tavaly a feszültség hátterét is összefoglaló cikkünkben.

Pénteken a kínai hadsereg első alkalommal tette közzé, hogy négy katonát veszített el az indiai határnál tavaly, miután a két ország csapatai között összetűzések alakultak ki. A Hszinhua állami hírügynökség szerint a kínai katonai hatóságok két tisztet és három katonát tüntettek ki az ország nyugati határának megvédéséért, közülük négyen posztumusz elismerésben részesültek. A Hszinhua a kínai hadsereget idézve úgy méltatta a kitüntetett katonákat, hogy „bátran felvették a harcot az idegen erők provokálta ellenségeskedéssel szemben a Galván-völgyben”.

Valójában szinte lehetetlen pontosan összerakni, mi történt. Mindkét fél a másikat tette felelőssé a Galván folyó magasan fekvő völgyében fagypont alatti hőmérsékleti viszonyok közepette kitört harcokért. A felek magas rangú képviselői az incidenst követően tárgyalóasztalhoz ültek, hogy békés úton zárják le a konfliktust. A kínai védelmi minisztérium február 10-én bejelentette, hogy a két ország megállapodott a csapatok „szakaszos és szervezett” szétválasztásáról, amely még aznap meg is kezdődött.

Mivel az indiai és a kínai állami propaganda békeidőben is széles körűen megbízhatatlan, hát még fegyveres konfliktusok idején, ezért a fenti videót, amely az egyik kitüntetett kínai tiszt feldicsérésére fókuszál, érdemes a helyén kezelni. Nem tudjuk, mit látunk rajta vagy hogy mit hagytak le róla, mindenesetre nem sűrűn látunk videós tudósítást a Föld két legnagyobb országa közti fegyveres összecsapásról. (NBC, MTI)