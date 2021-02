Van valami furcsa az SZFE-re felvételizők számával

Több 444 videó?

Közel 1200-an fizették be idén a felvételi vizsga díját az SZFE-re, ami "majd hetven fővel", öt százalékkal több a tavalyi adatnál - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Vidnyánszky Attila, az SZFE kuratóriumának elnöke.

"Ez azért megnyugtató, mert igen hangos propagandát folytattak az ellen, hogy a fiatalok jelentkezzenek az egyetemre. Üzentek a drámatagozatos középiskoláknak: agitáljanak a gyerekek közt, hogy ne jelentkezzenek a Színművészetire. Ám ennek ellenére többen fognak felvételizni, mint tavaly."

Valóban többen fognak felvételizni, de a kuratóriumi elnök azt nem tette hozzá, hogy kétszer annyi szakot indítanak, mint amennyi a 2020-as tanévben elindult. Tavaly 7 szak indult el az egyetemen (nemzetközi szakokkal együtt 9), a következő tanévre viszont 16 (nemzetközi szakokkal együtt 17) szakot hirdettek meg. Ilyen egyébként korábban az egyetemen nem volt: akkor indult bizonyos képzéseken új osztály, mikor az előző kifutott, tehát évek teltek el, míg 1-1 képzést újra meghirdettek. Az új vezetés viszont most mindegyik szakot meghirdette a következő tanévre, azokat is, amikből most is futnak osztályok.

Ráadásul a létszámkorlátokat is megemelték osztályonként, így míg tavaly 82 hallgatót vettek fel az egyetemre, a 2021-es tanévben 150-200 ember nyerhet majd felvételt. A tavaly a 7 induló szakra 1145-en jelentkeztek, ami egyébként Vidnyánszky állításával szemben nem "majd hetven fővel" kevesebb a "közel 1200"-nál, hanem maximum 55-tel.

Ha a számítás kedvéért úgy vesszük, mintha minden szakra ugyanannyian jelentkeztek volna, akkor a tavalyi évben egy szakra 163 jelentkező jut, idén pedig ennek kevesebb, mint a fele, 75 fő. Tavaly a jelentkezők kb 7 százalékát vették fel, idén viszont az induló osztályok végső létszámától függően a jelentkezők 12,5-16 százaléka fog felvételt nyerni.

Megvezetett diákok, fájó kijózanodás

Vidnyánszky szerint az SZFE kirekesztette azokat, akik másként gondolkodnak, "az oktatók egy szűk csoportja pedig ennek az ideológiai háborúnak az eszközévé tette a diákokat, veszélybe sodorva azok jövőjét, sorsát, karrierjét". A diákok viszont "helyesen, észszerűen cselekedek: folyatni akarják a tanulmányaikat".

"Előre mondtam, hogy lesz egy fájó kijózanodás."

Az SZFE-t egyébként 4 hallgató hagyta ott, és 86-an passziváltattak. Ez az összes hallgató ötöde, és hússzor annyi ember, mint amennyi két éve passziváltatott. Vidnyánszky szerint a passziváltatók "nem feltétlen a változás miatt" döntöttek így.

A kuratórium elnöke azt is elmondta, nehéz volt új tanárokat felkérni, mert bár támogatták őket, féltek.