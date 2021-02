Cardi B pacalt posztolt

Több 444 videó?

Szeretném

Cardi B korunk legbátrabb művésze.



Miután a rapper tavaly minden létező sikert learattott a Megan Thee Stallionel közös, WAP című számával, aminek a címe kábé úgy fordítható, hogy Picsáig nedves, még maga Megan Thee Stallion is úgy érezte, hogy picit magyarázkodnia kell, mondván:

„Amikor a nők szexről beszélnek, az úgy látom, másoknak sokszor kényelmetlen, mert hát »Hogy merészelsz a saját vaginádról beszélni?« Pedig 2020 van, miért ne beszélhetnék a saját testemről? Ez az én istenverte testem”

Na de mit nyilatkozna most Megan? Cardi B. ugyanis ma sokkal tovább ment a tabudöntögetésben, ezzel a hajnalban kiposztolt, 15 másodperces videóval:

Amiben, igen, jól látod, egy adag pacallelevest mutat be, amit mindjárt meg fog enni.

Márpedig az Identitáspolitika Második Törvénye Szerint az állati belsőségek fogyasztása a vallásos jobboldali újpopulista nacionalisták jellemzője. Hogy ez egy hülyeség és miért ne ehetne egy szabadelvű, sőt szabados fekete zenész pacalt? Ugyan már, az Identitáspolitika Első Törvénye szerint aki városban biciklizik, az kommunista, és az is mekkora marhaság.

A helyzet az, hogy a XXI. század elejét meghatározó identitáspolitika istentelenül nagy hülyeség, amit így simán kimondani béna dolog, ám Cardi B. művész, ezért ezt tökéletesen meg tudta fogalmazni egyetlen tányér pacallal.

Ha bizonytalan lennél abban, hogy mit is jelent az oly sokszor hallott kifejezés, tessék:

Manapság az összes politikai oldal többé-kevésbé úgynevezett identitáspolitikát folytat. Bár az is igaz, hogy mindenki gyökeresen mást ért ugyanazon a kifejezésen. A bal- és liberális értelemben vett identitáspolitika egyre kisebb, egzotikusabb és partikulárisabb társadalmi kisebbségek érdekeinek harcos képviseletét jelenti az univerzális szabadságjogok védelme helyett, amik így elhanyagolva súlyos veszélybe is kerültek. Mert sokkal könnyebb szolidárisat posztolni a figyelemproblémás transznemű curlingesekről, mint tenni valamit a szólás- vagy sajtószabadságért. A jobboldali és konzervatív identitáspolitika ezzel szemben azt jelenti, hogy minden második mondatba bele kell fűzni azt, hogy „identitás”, miközben arra kell gondolni, hogy "nekem ne költözzön a szomszédomba semmilyen piszkos néger kalifa." Mivel az identitásban utazók kényszeresen címkézik saját magukat, a többieket is furtonfurt címkézik.

Mindaddig, míg Cardi B be nem vág egy nagy tányér pacalt.