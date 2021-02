Környezetvédők tiltakoznak, amiért az EU nem hagyná, hogy a tejtermékek vegán alternatíváit is tejtermékeknek nevezzék

Több 444 videó?

Környezetvédelmi kampánycsoportok tiltakoznak az EU tervezett, új, szigorúbb szabályai ellen, amik megtilthatják, hogy a tejtermékek vegán alternatíváit a forgalmazók olyan szavakkal írják le, mint „tej” vagy „sajt”.

Greta Thunberg svéd klímaaktivista még 2019. augusztus 14-én Anglia partjainál. Fotó: Kirsty Wigglesworth/AFP

A 171. és 72. módosítás, amit az Európai Parlament már elfogadott, jelentős következményekkel jár a tejtermékek növényi alapú alternatíváit értékesítőire és a fogyasztókra nézve is. A hatályos törvények már tiltják az olyan kifejezéseket, mint a „zabtej” és a „vegán sajt”, de a 171. módosítás értelmében a cégek nem próbálhatják meg a meglévő tejtermékek „utánzását vagy felidézését” sem.

Ez aggodalommal tölti el a zabtejek, a vegán sajtok és egyéb, alternatív termékek gyártóit, akik attól tartanak, hogy ez nemcsak megakadályozhatja őket abban, hogy a termékeiket hatékonyan leírják, hanem a csomagolást is megnehezíthetik, hogyha hasonlítanak a tejipari csomagolásokra, például tejpalackokra és joghurtos dobozokra.

Most 21 szervezet, köztük a Greenpeace, a WWF, a The God Food Institute és a Vegan Society felszólította az EU vezetőit, hogy utasítsák el a jogszabályokat, amik szerintük „új, felesleges és szélsőséges korlátozásokat vezetnének be a növényi tejtermékek címkézésével kapcsolatban”, mert szerintük a jogszabály végső soron aláássa az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a biológiai sokféleség előmozdítása érdekében hozott más, EU-s jogszabályokat.

A 18 éves svéd klímaaktivista, Greta Thunberg klímakampánya is célba vette a jogszabályokat. A Twitteren azzal ironizáltak, hogy: „Klíma- és ökológiai vészhelyzetben vagyunk. Mit tehetünk? Tudom! Tiltsuk be a növényi tejtermékeken az allergiás információk megjelenítését, saját termékeik képeinek felhasználását és az élelmiszerek klímára gyakorolt hatásáról szóló magyarázatokat. Ez majd megoldja!”

(Independent)