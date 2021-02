Izrael mégsem küld 5000 koronavakcinát Magyarországra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Izrael leállítja a programot, aminek keretében koronavírus-vakcinákat terveztek küldeni a Netanjahu-kormánnyal baráti viszonyt fenntartó államoknak a diplomáciai támogatásért cserébe - számolt be a Reuters. A program befagyasztásáról Benny Gantz védelmi miniszter számolt be csütörtökön, miután többen is bírálták az ötletet, például azért, mert a kormány úgy akart idegen országoknak oltást juttatni, hogy az izraeli megszállás alatt lévő palesztin területekre eddig csak néhány ezer dózist küldtek.

Izrael egyébként 100 ezer adag Moderna-vakcinát osztott volna szét 19 szövetséges ország között a diplomáciai jóindulatért cserébe. A kiválasztott országok közül Honduras már meg is kapott 5000 dózist. (Reuters)