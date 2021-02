A gyártó szerint a dél-afrikai mutánstól is véd az orosz vakcina

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A koronavírus brit és dél-afrikai variánsai ellen is hatékonyan működik az orosz vakcina, ha beadnak egy harmadik, emlékeztető oltást, közölte a Gamaleja Kutatóintézet igazgatóhelyettese. Vlagyimir Putyin elnök múlt hónapban rendelte el a vizsgálatot, amelynek részletes eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, írja a Reuters.

Mindez azért is érdekes, mert számos szakértő attól tartott, a vektorvakcinák - ilyen a Szputnyik V mellett az AstraZeneca is - ráadásdózisai már nem nyújthatnak olyan védelmet, mint az eredeti oltások. Korábban többek közt Mikael Dolsten, a Pfizer tudományos vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú vakcináknál az újabb oltáshoz új vektort is kell majd választani, hiszen az eredetivel szemben már kialakult az immunválasz, nem használható újra.

A Szputnyik V gyártója most arra jutott, ez mégsem probléma, mert a vektorral szemben kialakult antitestek száma már 56 nappal az oltás után jelentősen csökkent. Ezt a következtetést egy olyan kutatásból vonták le, amelyben egy korábbi, ebola ellen kifejlesztett oltást vizsgáltak, ami ugyanerre a technológiára épült.

A már Magyarországon is azonosított dél-afrikai variáns tüskefehérjéje olyan módon tér el a koronavírus eredeti változatától, hogy felmerült, egyes vakcinák kevésbé lehetnek hatékonyak vele szemben. Az AstraZeneca vakcináját például nem is használják Dél-Afrikában, miután egy 2000 fős kutatás arra jutott, hogy nem véd hatékonyan az enyhe és közepes megbetegedéstől, ha a szervezet a dél-afrikai variánssal találkozik.

A Johnson & Johnson egydózisú vakcinája már sokkal jobbnak tűnik, de a Pfizerét és a Modernáét is vizsgálják ebből a szempontból. A kínai járványügyi központ vezetője pedig január végén azt nyilatkozta, hogy a teljes, elölt vírust tartalmazó vakcináik a laboratóriumi tesztek alapján képesek semlegesíteni a dél-afrikai variánst, de valamelyest kisebb hatékonysággal.