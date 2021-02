Rendőri erőszak Mianmarban, a hírek szerint egy tüntető meghalt

Több 444 videó?

Szeretném

Példátlan erővel csapott le a tüntetőkre szombaton a mianmari rendőrség. Reggeltől fogva nagy létszámban vonultak fel a tiltakozások szokásos helyszínein a fővárosban, Yangonban. Emberek tucatjait letartóztatták, köztük újságírókat is, írja a Reuters.

Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

Ennek ellenére most is tömegek vonultak az utcára, barikádokat emeltek, mire a rendőrök könnygázzal és villanógránáttal válaszoltak, éles lőszerrel a levegőbe is lőttek. A hírek szerint eltaláltak egy nőt, aki életét vesztette. A pontos körülmények még tisztázatlanok, és hivatalosan csak azt erősítették meg, hogy kórházban ápolják. Hasonló jelenetek zajlottak Mandalaj városában is, ahol elfogták a novemberben megválasztott parlament egyik muszlim képviselőjét.

Fotó: YE AUNG THU/AFP

Mianmarban három hete kezdődtek a tiltakozások, miután a hadsereg február 1-én erőszakkal átvette a hatalmat. Elkergették a novemberi választáson parlamentbe jutott képviselőket, és a győztes pártot vezető Aung Szan Szú Kji-t házi őrizetbe helyezték. Pénteki hírek szerint a volt elnököt ismeretlen helyre szállították.

Fotó: SAI AUNG MAIN/AFP

Múlt héten a karhatalom sortűz alá vette a tüntetőket, többen meghaltak, az első áldozat alig múlt 20 éves. Pénteken a lehető legerősebb nemzetközi fellépést sürgette Mianmar ENSZ-nagykövete a hadsereggel szemben.