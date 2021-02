El Chapo letartóztatott felesége egy borzalmas szappanopera-karakter is lehetne

Több 444 videó?

Emma Coronel Aispurót hétfőn tartóztatták le és vették őrizetbe kábítószer-kereskedelemben való részvétel gyanújával. Az Amerikában bebörtönzött mexikói drogbáró, a Köpcös (El Chapo) néven ismert Joaquín Guzmán feleségét a Washington melletti Dulles nemzetközi reptéren fogták el. Kedden a washingtoni kerületi bíróságon részt is vett egy online meghallgatáson, kezdeményezték előzetes letartóztatását, és amíg tart a tárgyalása, a bíróság nem engedélyezte az óvadékot.

El Chapo 31 éves feleségét a drogkereskedelem mellett azzal is vádolják, hogy 2015-ben részt vett férje börtönből való megszöktetésében.

Emma Coronel Aispuro rendőrségi fotója - 2021. február 23. Fotó: -/AFP

Emma Coronel Aispuro nem először szerepel a hírekben, 2018-ban, férje egészen elképesztő tárgyalássorozatán rendszeresen részt vett, vagy egyedül, vagy ikerlányaival együtt, de kitartóan designer-ruhákban, hatalmas napszemüvegben és rágózva. Sőt, miután a tárgyaláson Guzmán szeretői könnyek közt tanúskodtak, Coronel pedig hangosan nevetett a tárgyalóteremben, elintézte, hogy a következő tárgyalási napon ő és Guzmán összeillő, vörös bársony blézerben jelenjenek meg a bíróságon, hogy megmutassák egymás iránti odaadásukat.

Már önmagában ezért mintázhatnának róla egy borzalmas szappanopera-karaktert, pedig még nem is említettem, hogy mielőtt 2007-ben, 18 éves korában hozzáment volna a nála 32 évvel idősebb drogbáróhoz, Guzmán egy Canelasban megtartott kávé- és guavafesztiválon megtartott szépségversenyen látta meg őt. Coronel akkor még csak 17 volt.

Nemcsak beházasodott, beleszületett a drogkereskedelembe

Mexikóban nőtt fel, de az Egyesült Államokban született, akkor, amikor anyja a rokonait látogatta meg Kaliforniában. (Egyébként Guzmánnal közös ikerlányait ő is Kaliforniában szülte meg, de a gyerekek anyakönyvi kivonatán nem szerepel apjuk vezetékneve.) Mivel eddig is Mexikóban élt, most nem derült ki, hogy miért utazott az Egyesült Államokba, mindenesetre ez azt mutatja, valószínűleg eszébe sem jutott, hogy ebből probléma lehet.

Guzmán tárgyalása alatt azt állította, az égvilágon semmit nem tud a férje által még a 90-es évek elején alapított Sinaloa-kartellről, ami erősen naiv kijelentésnek tűnik Eric McGuire FBI-ügynök szerint is. Az ügynök a bíróságon azt nyilatkozta, Coronelnek tudnia kellett, hogy kihez megy hozzá és mibe házasodik be, mivel apja, Inés Coronel Barreras is tagja volt a Sinaloa-kartellnek, az USA-ban pedig „jelentős külföldi drogkereskedőként” tartják számon, ahogy bátyjai is részt vettek a családi vállalkozásban. Coronel apját 2017-ben kapták el és csukták börtönbe.

Emma Coronel Aispuro New Yorkban, férje tárgyalása előtt 2018. április 17-én Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Ennek ellenére Coronel ragaszkodik ahhoz, hogy semmi köze a Sinaloához, hogy férjével együtt egy öntözőcéget vezettek, és hogy El Chapo egy „szerény ember”, akit „a média túl híressé tett”.

McGuire nyilatkozata szerint azonban Coronel tisztában van vele, hogy a Sinaloa Mexikó legismertebb drog-kartelle, és „tudott a több tonnás kokain-, marihuána- és metamfetamin-szállítmányokról, illetve a herointermelésről” is.

Az ügynök emellett idézett kézzel írott levelekből is, amikben Guzmán adott beosztottjainak utasításokat: „Az ikrek anyja majd mond nektek és a gyerekeimnek valamit. Legyetek készenlétben. Majd ő elmagyarázza.”

McGuire szerint amikor Guzmán a mexikói Altiplano börtönben volt, Coronel adott utasítást a férfi előző házasságaiból született fiainak, hogy miként szervezzék meg El Chapo megszöktetését. 2014-ben a börtöntől egy mérföldre vettek egy földet, felhúztak rá egy házat, majd alagutat ástak a börtönhöz. Coronel még be is csempészett egy GPS-es órát Guzmánhoz, hogy tudják pontosan, hol kell kilyukadniuk az alagút végével.

Drogceleb

A Nemzetközi Kríziscsoport mexikói vezetője, Falko Ernst szerint Coronel „nem egy nagy hal, csak egy drogceleb”, aki „a Sinaloán belüli funkcióit tekintve nem egy nagy játékos”, ezért Ernst szerint annak, hogy most elfogták és megpróbálják Amerikában tartani, inkább „szimbolikus” jelentése van, amivel az USA azt akarja üzenni, hogy továbbra is bele fog szólni a „drogok elleni háborúba” Mexikóban.

Meglovagolva férje hírnevét, 2019-ben El Chapo Guzman néven saját ruhamárkát hozott létre az Egyesült Államokban, majd szerepelt egy amerikai, maffia-családokról szóló reality-ben. „Hétköznapi nőnek tartom magam. Szomorú, hogy anélkül ítélnek el, hogy ismernének. Nagyon nehéz” – mondta egy jacht fedélzetén Coronel a Cartel Crew című VH1-on futó sorozatban. Simán lehetne belőle igazi influenszer is, kár, hogy hivatalos Instagramján mindössze öt fotó látható róla.

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök coronel letartóztatásának ügyében kedden csak annyit nyilatkozott, hogy „ez egy olyan kérdés, amiben majd az Egyesült Államok dönt”. Az elnök eddig egy rossz szót nem mondott El Chapóról, 2020 márciusában például személyesen fogadta a drogbáró anyját, María Consuelo Loerát, aki segítséget kért tőle abban, hogy meglátogathassa Guzmánt a szigorúan őrzött börtönben, Coloradóban.

El Chapo mellett egyébként Coronelnek is megvan a saját beceneve, a kartellen belül La Reinitának, vagyis Kiskirálynőnek nevezik.

(Guardian/Reuters/New York Post)

(Nagy kép: El Chapo felesége, Emma Coronel Aispuro New Yorkban, férje tárgyalása előtt 2018. április 17-én - Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP)