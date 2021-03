Az online lincselő kommentelőktől félti a fiatal írókat Sir Kazuo Ishiguro

Több 444 videó?

Szeretném

Öncenzúra akadályozhatja a fiatal írók munkáját, mivel attól tartanak, hogy alkotásaik miatt online trollok és kommentelő hordák célpontjaivá válhatnak: erről beszélt a Nobel-díjas író, Sir Kazuo Ishiguro a BBC-nek adott interjújában.

Fotó: JONATHAN BRADY/AFP

A Napok romjai és a Ne engedj el... japán-brit szerzője az interjúban arról beszélt, hogy szerinte a félelem légköre miatt vannak olyanok, akik nem merik megírni azt, amit szerettek volna, mert félnek attól, hogy névtelen lincselő tömegek szállnak majd rájuk. Épp ezért a 66 éves író nagyon félti a fiatal írókat, nehogy esetleg öncenzúrázzák magukat, vagy ne merjenek olyan nézőpontokból, témákról írni, melyek kívül esnek a közvetlen tapasztalataikon. Különösen aggódik azokért a fiatal írókért, kiknek pályája és hírneve még jóval sérülékenyebb, és nem akarnak kockázatot vállalni.

Kazuo azért is hozhatta fel ezeket a témákat, mert az utóbbi időben több hasonló vita is zajlott a brit kulturális életben, többek között JK Rowling vagy Julie Burchill egyes megszólalásai is komoly botrányokhoz vezettek. A 66 éves író ugyanakkor elmondta, hogy ő nem tart attól, hogy őt is 'cancel'-olják, azaz a netes felháborodás hatására kihátrálnának mögüle a kiadók és az irodalmi szervezetek. Mint fogalmazott, privilegizált és viszonylag védett helyzetben van, hiszen ő már egy befutott, idősebb író.

Az interjúban beszélt arról is, hogy a regényíróknak minden nézőpontból szabad kell legyen írniuk, az ő írói pályáját is az jellemezte, hogy már fiatal korától kezdve a legkülönfélébb, tőle is nagyon különböző emberek helyzetébe is belehelyezkedett. Az első regényét például egy nő nézőpontjából írta meg. Az 1982-ben megjelent A dombok halvány képe című regényében egy nő lányának öngyilkosságát próbálja meg feldolgozni, és komoly kritikai sikert aratott vele.

Kazuo szerint ugyanakkor vannak jogos érvei is azoknak, akik a nem megélt, mások nézőpontjának a kisajátítása ellen szólalnak fel, íróként ezért kötelességük, hogy folyamatosan tanuljanak, járjanak utána, kikről fognak írni, és kellő alázattal és tisztelettel kezeljék ezeket az emberi nézőpontokat. Az író szerint fontos, hogy legyen bennünk tisztesség azon emberek felé, akik a saját tapasztalati világunkon kívül esnek. Szerinte fontos lenne, hogy nyíltan beszéljenek ezekről a kérdésekről.

Új regénye a héten jelent meg, Klara and the Sun címmel. Egy napenergiával működő robotról szól, aki embernek tűnik a viselkedése alapján, és aki összebarátkozik egy tinédzserlánnyal.