Egy kutatás szerint az oroszok kétharmada gondolja azt, hogy egy laborban hozták létre a koronavírust

A legnagyobb orosz független közvélemény-kutató intézet, a Levada Központ friss felmérése szerint az oroszok 64 százaléka szerint a koronavírust mesterségesen, egy laboratóriumban hozták létre. A válaszadók 23 százaléka gondolja, hogy a vírusnak természetes eredete van, míg 13 százalékul nem tudott vagy akart válaszolni.

Fotó: MAGDA GIBELLI/Sputnik via AFP

A Moscow Times cikke szerint az oroszok 56 százaléka válaszolta azt, hogy nem tart attól, hogy elkapja a vírust, míg 43 százalékuk tart ettől. A vírustól tartók aránya most volt a legalacsonyabb a mérések 2020 februári kezdete óta. 2020 októberében, amikor sok volt a fertőzött az országban, többségben voltak, akik féltek a vírus elkapásától, de mostanában kevesebb volt az új fertőzött Oroszországban is, és a cikk szerint emiatt is csökkenhetett az aggodalom az emberek körében.

Ezzel párhuzamosan nőtt a házi gyártású vakcinával szembeni fenntartásokkal élők aránya is: a válaszadók 62 százaléka mondta azt, hogy nem szeretné, ha Szputynikkal oltanák be, míg a válaszadók 30 százaléka szeretné ezt. A fiatal oroszok jóval szkeptikusabban (74 százalék) az orosz vakcinával szemben, mint idősebb társaik (56 százalék).

Az oroszok négyötöde válaszolta azt, hogy ismer valakit, aki átesett már a víruson. A kutatás február 18-a és 24-e között zajlott, 1600 embert kérdeztek meg ötven régióból.