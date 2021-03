Keddtől sztrájkolnak a Continental makói dolgozói

Több 444 videó?

Szeretném

Határozatlan idejű sztrájk kezdődik március 2-án – délután 2 órától a Continental makói gumigyárában - írja közleményében a Makói Gumiipari Szakszervezet (MGSZ). Az MGSZ és az őket segítő Gumiipari Szakszervezeti Szövetség vezetői hangsúlyozzák:

nem béremelést követelnek, hanem azt, hogy a munkáltató minél hamarabb csorbítatlanul állítsa vissza a tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés tartalmát, annak minden pontját. A szakszervezet már egy ideje követeli munkakörülmények javítását, a végtelenül sok túlóra csökkentését és azt, hogy a régi dolgozók továbbra is megkapják az őket megillető korábbi juttatásokat. Az elmúlt egy hónap alatt három különféle hosszúságú sztrájk miatt többször is leállt a termelés a makói gumigyárban. A kiesés már eddig is jelentős anyagi veszteséget okozott a cégnek, ennek ellenére sem a 2 órás figyelmeztető, sem a 8, majd az azt követő 24 órás munkabeszüntetés hatására nem jutottak egyezségre a felek.

Az MGSZ és a GSZSZ vezetői szerint "a gumigyári munkások a végtelen sok túlóra miatt annyira elcsigázottak, hogy egyre többen és egyre bátrabban vesznek részt a jogszerű munkabeszüntetéseken." Azt egyelőre nem tudni, hogy a holnap - március 2-án - kezdődő akcióban a dolgozók hány százaléka vállalja a nyílt és egyértelmű tiltakozást.

A gyár teljes területére kiterjedő leállásról a sztrájkbizottság ma írásban is tájékoztatta a munkáltatót, és kérte, hogy mielőbb jelölje ki azt a területet, ahol a sztrájkolók tartózkodhatnak majd a munkabeszüntetés ideje alatt. Az akció idejére érvényes jogokról és kötelezettségekről a sztrájkbizottság szórólapon tájékoztatja a munkásokat.