A strasbourgi bíróság szerint jogellenesen éheztették és tartották fogva a menedékkérőket a tranzitzónában

Jogellenesen tartották fogva az Iránból menekülő R. R.-t, állapotos afgán feleségét és három kisgyermeküket a röszkei tranzitzónában, állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. Mivel a négy hónapos fogság alatt a családfőt éheztették is, a strasbourgi bíróság azt is kimondta, hogy Magyarország megsértette a kínzás, embertelen és megalázó bánásmód tilalmát is. Az ítéletről az öttagú család jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság számolt be.

A tranzitzónának nevezett röszkei fogolytábor. Fotó: Botos Tamás/444

Tájékoztatásuk szerint a súlyosan traumatizált, komoly egészségügyi problémákkal küzdő család 2017 áprilisában léphetett be a röszkei tranzitzónába, mert az éppen aktuális szabályok szerint menedékkérelmet csak ott adhattak be, melynek elbírálását is ott kellett kivárniuk.

A jogvédők szerint a röszkei fogság egyáltalán nem volt megfelelő elhelyezés az eredeti hazájában kegyetlenül üldözött, később a férjét ért fenyegetések miatt választott hazájából, Iránból is menekülni kénytelen asszonynak, akit élete során már eddig is súlyos traumák értek. A röszkei tranzitzónában ezidőben még étkezni se adtak a férjnek.

R. R.-ék esete abban is speciális, hogy végül 3 hónap és 26 nap után szabadulhattak, mert ritka kivételként a magyar menekültügyi hatóság is úgy ítélte meg, hogy védelemre szorulnak. Közel négy hónapig tartó fogságuk miatt jogorvoslatot kerestek, képviseletüket Pohárnok Barbara, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje látta el. Sikerrel, mert a strasbourgi bíróság keddi határozatában kimondta, hogy jogellenesen tartották őket fogva embertelen, megalázó körülmények között, megfelelő döntés és hatékony jogorvoslat biztosítása nélkül.