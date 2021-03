Karácsony Gergely az egészségügyi dolgozókat érintő jogállási törvény visszavonását követeli, mert az a járvány közepén veszélyezteti az ellátást

Több 444 videó?

Budapest főpolgármestere is megszólalt az új törvénnyel kapcsolatban, mely az egészségügyi dolgozók jogállásáról rendelkezik, miután egyre több hír érkezik arról, hogy szakdolgozók tömegesen nem írják alá az új munkaszerződést.

„A kormánynak azonnal, lehetőleg még ma vissza kell vonnia az egészségügyi dolgozókra ráerőszakolt jogállási változásokat és mindent el kell követnie, hogy a napokban felmondott orvosok és szakápolók visszatérhessenek hivatásukhoz - írja Karácsony Gergely Facebook-oldalán. - Most egyvalami számít: nem lehet olyan település, nem lehet olyan kórház, nem lehet olyan rendelő, ahol veszélybe kerül az egészségügyi ellátás egy rosszul előkészített, hibásan végrehajtott kormányzati intézkedés miatt!”

Karácsony Gergely Fotó: botost/444.hu

A főpolgármester azt is írja, hogy a kerületi polgármesterekkel együtt ő is drámai híreket kap arról, hogy milyen helyzet alakult ki kórházakban és rendelőintézetekben, mivel az egészségügyi dolgozók nem hajlandók aláírni a méltatlan, új munkaszerződést, ráadásul a járványhelyzet miatt most extrém terhelés alatt várja el tőlük a kormány, hogy ésszerű döntést hozzanak egy ilyen fontos kérdésben.



A törvény március 1-jén lépett hatályba, Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő Stockholm-szindróma az egészségügyben című posztjában írt arról a 444-en található blogján, hogy miért és hány ponton problémás az új jogállási törvény.