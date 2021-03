A közmédia nem számolt be arról, hogy az SZFE-s maszkja miatt támadtak meg késsel egy nőt

Több 444 videó?

Múlt csütörtökön Csepelen, a Szent Imre téren várakozó buszon egy férfi megtámadott egy nőt, késsel megsebezte az utas arcát. A nőt a mentők kórházba vitték, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Ennyiről a közmédia is beszámolt a honlapja szerint pénteken, amikor a rendőrség bejelentette a kést rántó férfi elfogását. A rendőrségtől átvett hírben volt ugyan egy félmondat, ami arra utalt, hogy a nő nem egy random dühöngés áldozata lett, de erre a közmédia nem hívta fel a figyelmet. A BRFK ugyanis súlyos testi sértés kísérlet mellett közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt indított eljárást.

Márpedig ez klasszikus gyűlöletbűncselekmény.

216. § (1) Aki más valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Több lap is megírta már a férfi elfogása előtt, hogy a nőt azért támadhatta meg a dühöngő utas, mert a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) melletti szolidaritást jelző sárga maszk volt rajta. Az Ó. Bence nevű férfi elfogásáról szóló első rendőrségi hír is erre utalhatott, de aztán ez konkrétabbá is vált.

A rendőrség másfél órával később frissítette a korábbi hírét, ebben már az is szerepel, hogy „a férfi kihallgatásán részben beismerő vallomást tett, tettét azzal indokolta, hogy a nő olyan jelképet ábrázoló maszkot viselt, amellyel nem szimpatizál”.

Ez aligha kerülhette el a köztévé figyelmét, mert az MTI is beszámolt arról, hogy „Részben beismerő vallomást tett a csepeli buszon késelő férfi: elmondta, az SZFE-maszk miatt támadt a nőre”.

A férfi elfogásáról, majd a támadásról még videót is kiadott a rendőrség.

De ha ez sem lett volna elég, szombaton az ügyészség is kiadott egy közleményt, amit elküldött a szerkesztőségeknek is, de megjelent az MTI-ben is. Ebben szerepel, hogy „a megalapozott gyanú szerint a 37 éves férfi pár nappal ezelőtt egy csepeli autóbuszon a sértettet az általa viselt maszkon lévő felirat, és ezáltal egy egyetemi átalakítás ellen tiltakozó mozgalomhoz tartozása miatt bántalmazta úgy, hogy egy késsel az arcán megszúrta”. A férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség.

A támadóról kiderült, hogy büntetett előéletű, és már követett el hasonló bűncselekményt egy aláírásgyűjtés helyszínén. És garázdaság miatt vele szemben az ügyészség 2019 nyarán vádat emelt, az indítványozva, hogy a bíróság a férfit ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre. Az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság 2020 novemberében hozott ítéletet, és az ügyészi indítvánnyal szemben pénzbüntetésre és közérdekű munkára ítélte. A vádat képviselő ügyész már akkor fellebbezett súlyosabb, végrehajtandó börtönbüntetés kiszabása érdekében, a másodfokú eljárás folyamatban van - írta az ügyészség.



A támadó korábbi ügyeiről a Telex számolt be. 2018. április 8-án a férfi egy újságíróval került komolyabb összetűzésbe. Az újságíró a Corvin-negyednél tudósított az országgyűlési választásról, amikor észrevette, hogy valaki feltűnően nagy hévvel tépkedi le a választási plakátokat a megállóban. A telefonjával készített fotókat, hogy azokat beküldje a szerkesztőségnek. Ezt észrevette a férfi, odament hozzá, megpróbálta kicsavarni a kezéből a telefont, aztán bekapta a bal hüvelykujját és hosszan ráharapott. Csak azután engedte el, miután az újságíró megígérte, hogy kitörli a képeket, de ezután követte a férfit, felszállt vele a villamosra, köpködte, gyalázta és megfenyegette, hogy megöli.

A másik ügyről Torzsa Sándor, az MSZP ifjúsági szervezetének, a Societas elnöke mesélt. Ó. Bence 2019. április 18-án az MSZP aláírásgyűjtő aktivistáinak ment neki a Móricz Zsigmond körtéren. Előbb egy 65 éves aktivista nőt kezdett el locsolni valami piros löttyel, majd hozzávágta a palackot, miközben gyalázta az MSZP-t. Torzsa ekkor megpróbálta megvédeni az asszonyt, de Ó. Bence nekitámadt, levitte a földre, a kezébe harapott, majd a kabátjával kezdte el fojtogatni. Két perc után választották szét őket, ezután Ó. Bence elrohant. A rendőrök aztán elfogták, erről írt az ügyészség. Torzsát többször is szembesítették Ó. Bencével, azt mondta róla a politikus, hogy „ő egy nyomorult sorsú gyerek, de egyáltalán nem hülye”.

A bíróság elrendelte a férfi egyhónapos letartóztatását. A támadásról azt írják, hogy a férfi kezdte a buszon a szóváltást, majd megszúrta a nőt az arca bal felén. „A sértett 8 napon belül gyógyuló, szúrt sérülést szenvedett el, amelyet kórházi ellátás során több öltéssel varrtak össze.

A gyanúsított szándéka – figyelemmel a támadott testrészre és a támadás során használt eszközre – súlyosabb, 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult”.

Ó. Bencét felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják. Ez akár 11 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A bíróság szerint a férfi viszonylag rendezett személyi körülmények között él, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, azonban nem ott lakik. Alkalmi munkákból származó jövedelemből tartja el magát.

Büntetett előéletű, legutoljára 2017. október 19-én jogerőre emelkedett ítéletével szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt 2 évi próbaidőre felfüggesztett, 1 év 2 hónap fogházbüntetésre ítélte a bíróság. A gyanúsítottal szemben jelenleg is több eljárás van folyamatban lopás, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, kábítószerrel visszaélés, valamint garázdaság vétsége miatt.

A bíróság szerint miután a mostani támadást is más büntetőeljárások hatálya alatt követte el, „így okkal feltételezhető, hogy ez a körülmény visszatartó erővel nem bír vele szemben. A terhelt elmondása szerint indulatkezelési problémái vannak, kezelésre lenne szüksége”.

Karácsony Gergely és Csepel fideszes polgármestere is elítélte a a támadást

A csepeli buszos támadást Karácsony Gergely főpolgármester és Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere is elítélte. Karácsony szerint „semmiféle nézetkülönbség nem lehet indok az erőszakra. Legyen ennek vége már! Ne azt keressük állandóan, ki kezdte, kinek a hibája, hanem, hogy miként lehet kirángatni ezt az országot ebből a szörnyűséges gyűlöletspirálból. Ahogy az erőszakos cselekedet is mindig erőszakos, kimondott vagy leírt szavakkal kezdődik, úgy a békés hétköznapok, a kedélyek lehűtése is annak kimondásával kell kezdődjön, hogy mindenki méltóságát és véleményét tiszteletben tartjuk, az ellenfeleket nem tekintjük ellenségnek, a mégoly indokolt viták sem vezethetnek háborúskodáshoz”.

Borbély azt írta, hogy „szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legélesebben elítélek minden erőszakos cselekményt közösségünk bármelyik tagja ellen mind nemre, fajra vallásra való tekintet nélkül, mind pedig politikai hovatartozástól függetlenül. Demokráciánk lényegét éppen az adja, hogy mindenkinek joga van a véleményét kifejezni. Mielőbb felépülést kívánok a sérültnek!”

A közmédia viszont hiába számolt be arról, hogy volt egy késes támadás egy csepeli buszon, annak indítékát egyszerűen elhallgatta.

Így aztán ha az SZFE-re keres rá az olvasó a hirado.hu-n, ilyen hangulatos címeket talál:

Megkérdeztük az MTVA sajtóosztályát, hogy számukra miért nem volt hír, hogy valakit a véleményét kifejező maszk miatt támadtak meg késsel, de nem kaptunk rá választ.