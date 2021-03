Arányaiban már több embert ölt meg a vírus Magyarországon, mint az Egyesült Államokban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kedden 130 újabb áldozatát jelentették be a koronavírus-járványnak Magyarországon, szerdán 136-ot, ezzel a járvány kezdete óta már legalább 15 324 ember halálát okozta a vírus. (A valós szám ennél is magasabb lehet, a KSH adataiból látni, hogy kiugróan sokan haltak meg tavaly év végén Magyarországon. Csak november-decemberben vége között az előző 5 év átlagánál sokkal, 11 517-tel többen haltak meg az országban.)

A friss adatok egyben felhívták a figyelmet arra is, hogy mekkora pusztítást végez Magyarországon a járvány: kedden ugyanis a lakosságarányosan vett halálozási adatok terén Magyarország megelőzte az Egyesült Államokat:

A globális koronavírus-adatokat összesítő Our World in Data oldalán meg lehet nézni azt a grafikont, ami megmutatja, hogy Magyarország már a 10. helyen van a lakosságarányos halálozásban. Az Our World in Data egymillió lakosra vetítve nézte az áldozatok számának arányát, Magyarországon 1 572 áldozat jut ennyi lakosra, míg az Egyesült Államokban 1 560.

A New York Times adatoldalán is beérte Magyarország az Egyesült Államokat. Ott százezer lakosra vetítve nézik az áldozatok számát, és a két ország március 2-án ugyanúgy 155-155 áldozatnál tartott. A lista legelején Gibraltár és San Marino áll, majd Csehország, Belgium, Szlovénia, az Egyesült Királyság, Montenegro, Olaszország és Portugália következik, közvetlenül utánuk pedig már Magyarország.

Rossz hír, hogy a harmadik hullám eddigi adatai alapján a magyar halálozási adatok minden valószínűség szerint tovább fognak romlani: az elmúlt egy hét adatait nézve a százezer főre vetített halálozási adatok alapján Magyarországon a negyedik legrosszabb a helyzet az egész világon, csak Szlovákia, Csehország és Montenegro van előttünk.

És ugyan a beoltottak száma folyamatosan nő, de kérdés, hogy ez önmagában, újabb korlátozások nélkül gátat tud-e szabni a járvány terjedésének. A szerdai adatok nem sok jót ígérnek: decemberben 30-a óta nem haltak meg annyian, mint ahányan az elmúlt 24 órában és meredeken nőtt a lélegeztető gépen lévők száma is.