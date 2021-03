Koronavírus: 136 halott, meredeken nő a lélegeztetőn levők száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szinte hajszálra ugyanannyi embert oltottak be kedden, mint egy nappal korábban: 36 ezret. Mostanáig 758 ezren kaptak vakcinát, 253 ezren a második dózist is.

Az oltási stratégia változása miatt a következő napokban jelentős növekedésre számíthatunk, de ez önmagában nem fogja rövid távon megfékezni a harmadik hullámot.

A járványadatok továbbra is nagyon rosszul festenek. 136-an haltak meg, ami a legmagasabb szám december 30-a óta. A fertőzési görbe továbbra is meredeken emelkedik, ezúttal 4211 teszt lett pozitív, az összes minta 16 százaléka. A pozitív tesztarány is romló tendenciát mutat.

A kórházban levő fertőzöttek száma elérte a karácsony környéki szintet (6367), és 622-en vannak lélegeztetőgépen, ami közelíti az eddigi rekordot (674).

Lakosságarányosan továbbra is Somogyban, Komáromban és Nógrádban találták a legtöbb fertőzöttet az utóbbi 14 napban (kéthetes incidencia).

Komárom-Esztergom megyében sosem azonosítottak még egy nap alatt annyi fertőzöttet, mint most (298). Ha az elmúlt egy hétben azonosított fertőzöttek számát nézzük lakosságarányosan, kiderül, hogy Fejér, Nógrád és Pest megyében elérték, Somogyban és Komárom-Esztergomban már meg is haladták a második hullám csúcsát.