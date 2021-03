Nem spájzolnak a második körre, erőteljesen felpörgetik az oltásokat ettől a héttől

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Valóban radikálisan átalakítja eddigi oltási stratégiáját a kormány. Írtunk már György István államtitkárnak, az országos oltási munkacsoport vezetőjének a témában tartott mai tájékoztatójáról, de nézzük kicsit most részletesebben, hogy pörgeti fel az oltások számát a kormány.

A változtatás célja, hogy a minden korábbinál erőteljesebben berobbanó harmadik hullám miatt a lehető legtöbb embert oltsák be minél gyorsabban.

Vakcina még mindig nincs annyi, amennyivel végig lehetne oltani mindenkit, vagy akárcsak az oltásra bejelentkező 2,6 millió regisztrált magyar.

Ezért módosították az oltások kétkörös rendjét. Eddig nem nagyon nyúltak hozzá azokhoz a készletekhez, amiket félreraktak az ismétlő oltáshoz, hogy azok biztosan meglegyenek. Mostantól egy ideig nincs spájzolás, ami jön, azt elhasználják.

Ezt az teszi lehetővé, hogy új kutatások szerint már az első oltások után jelentős mennyiségű ellenanyag termelődik a szervezetben, ami legalább 80 százalékban megakadályozza - ha nem is a megfertőződést, de - a súlyos tünetek kialakulását. Ezt jelentették a britek AstraZenecáról, az amerikaiak a Pfizerről és ennél is kedvezőbb adatok érkeztek az Egyesült Arab Emírségekből a Sinopharmról is.

Miután most erőteljesen nő itthon a kórházban és a lélegeztetőn lévők száma, ezért adnák be minél gyorsabba a lehető legtöbb embernek legalább az első oltást. (És majd valamikor később a másodikat. Aki korábban kapott időpontot a második oltásra, azt viszont beadják még. 49 180-an kapják meg a második oltást a következő egy hétben a félreakott készletekből.)

Mit jelent ez a gyakorlatban? Rengeteg felszabaduló készletet.

Az első ütemben beérkezett 550 ezer kínai vakcinából 275 ezret oltottak el eddig. A tartalék megnyitásával szerdától további 250 ezer Sinopharmot szállítanak ki a háziorvosokhoz.

Hétfőn beérkezett a Pfizer újabb szállítmánya is. Ezt sem felezik meg, mint eddig, hanem mind a 114 600 adagot kiszállítják az oltópontokra.

A múlt héten leszállított 74 400 adag AstraZenecát is mind eloltják a hétvégén kórházi oltópontokon. (Sms-ben értesítik majd azokat, akik sorra kerülnek.) Több országhoz hasonlóan ezt az oltóanyagot nálunk is egyelőre a 60 év alatti krónikus betegek kaphatják, de vizsgálják már a korlátozás feloldását, mert a briteknél a 80 év felettieknél is jó eredményeket mutattak ki az új kutatások.

A Modernából is eloltják azt a 40 800 adagot, ami a múlt héten érkezett. (30 800 megy a háziorvosoknak, 10 ezer adaggal befejezik az idősotthonokban az oltásokat, és ebből kapnak azok is, akik utólag jelentkeztek oltásra az idősotthonokban és az egészségügyben).

Ez a változás óriási lökést ad majd az oltási programnak, egy hét alatt a tervek szerint 479 800-an kapják meg az első oltásukat. (Eddig összesen 721 677-en kapták meg az első oltást.)

Jövő szerdára 1,2 millióan már legalább egy körben be lesznek oltva. Az Astránál lehet tudni, hogy két héttel az első oltás után termelődik kimutathatóan nagyobb mennyiségű ellenanyag. Vagyis a harmadik hullám rövid távú megfékezésére nem lehet számítani az oltások felpörgetésétől (a fertőzések számának csökkentése szigorúbb korlátozásokkal lehetne elérhető), és még távol leszünk a nyájimmunitástól is. De mindenképpen erőteljes lépés afelé.

György István szerint az a cél, hogy április 11-re lehetőleg minden regisztrált megkapja az első oltást.

A Pfizertől hetente érkezik oltóanyag, mostanában szállítmányonként 100 ezer adag felett. Korábban arról volt szó, hogy ez a szám jelentősen nőhet márciusban és különösen áprilisban. Az AstraZeneca és a Moderna várható szállításairól nem oszt meg információt az operatív törzs. A kínaiból március közepére várnak újabb félmillió adagot. Ott nagy kérdés, hogy a most beoltottak második körére használják majd fel, vagy abból is első körben oltanak majd. (A Pfizer esetében a két oltás közötti időt 21 napról 35 napra tolták ki, az AstraZeneca esetében nagyobb a mozgástér, 4 hétről 12 hétre változott a két oltás közötti idő.)

Sem a múlt heti, sem a mostani oltási tervekben nem esett szó a Szputnyik vakcináról. Múlt hét elején érkezett 100 ezer adag. Egyáltalán nincs róla hír, hogy ezt a szállítmány még vizsgálják-e vagy felhasználták már. Úton van további 180 ezer első körös Szptunyik (és a múlt heti 100 ezer első körös második adagja, az orosz vakcinánál ugyanis eltér az első és a második adag). Ezekről nem beszélt a heti oltási tervet ismertető György István.