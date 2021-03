Húsvétig minden regisztráltat beoltanának az első adaggal

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Március 1-vel változtatott az oltási stratégiáján a kormány, a cél, hogy a lehető legtöbb ember kapja meg legalább az első vakcinaadagját, jelentette be újfent György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője a koronainfón. Új információként hozzátette, hogy számításaik szerint így húsvétre, vagyis az ünnepnapok figyelembe vételével április 11-ig minden regisztrált megkaphatja legalább az első adagját.

György ezután a heti oltási terv ismertetésekor hosszasan fejtegette, hogy az ún. "oltási hét" eltér a naptári héttől, mert a héten beérkező szállítmányokat leghamarabb szerdára tudják leosztani a háziorvosokhoz. Tehát egy adott naptári héten beérkező oltásokat egy szerdától szerdáig tartó periódusban, az "oltási héten" otlják el. Ezután arról is beszámolt, hogy az első körben kimaradt idősotthonokban most Moderna oltással fogják beoltani az időseket, ahogy az eddig kimaradt szociális intézmények lakóit is ezzel a vakcinával oltják most.

Arról is beszámolt, hogy a háziorvosok tehermentesítésére a héten az AstraZeneca vakcinájával nem a háziorvosoknál, hanem a kórházi oltópontokon oltják majd a 60 évesnél fiatalabb regisztráltakat.