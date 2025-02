Diadalittas miniszterelnök, világklasszis kutyafüle

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, ezúttal a hétvége nagyobb anyagaival, fontosabb híreivel. Vannak másféle hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A hétvégét Orbán Viktor szombati évértékelője határozta meg, amelyben a miniszterelnök az óriási pénzesőt, a Soros-hálózatok kitakarítását és a Pride betiltását is megígérte. Elemzésünkben megírtuk, hogy a diadalittas miniszterelnök érezhetően el akart rugaszkodni az idei évértékelővel: adott muníciót a kultúrharcosoknak és a gazdasági mutatók miatt elégedetlen, de legalábbis megingott híveknek egyaránt.

Egy napra rá Orbán Ursula von der Leyent Orwell 1984-ének diktátori szerepébe helyező Apple-reklám átdolgozást posztolt.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A beszédre reagálva a Pride szervezői bejelentették, hogy nem hagyják az esemény betiltását, és így is megszervezik a harmincadik Budapest Pride Felvonulást, „amely talán még sosem volt ilyen fontos”. Reagált Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás is: „Szeretettel várjuk kerületünkbe idén nyáron is a legszabadabb felvonulást!” Magyar Péter nem harapott rá a Pride témára, cserébe pityókás TSZ elnöknek nevezte Orbánt, és felsorolta, mi mindenről nem beszélt a miniszterelnök.

Panyi Szabolcs: „Kamu, blöff, hazugság”, hogy az ukrán titkosszolgálat magyar újságírókat fizetne.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Több ezren tüntettek szombaton az igazságszolgáltatás függetlenségéért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért Budapesten. Követelték, hogy a jogalkotó transzparensen, az érintettek véleményének figyelembevételével fogadjon el bármilyen igazságügyi reformot, és az OBT, OBH és a bíróságok véleményezési jogkörét ne üresítsék ki, ne tegyék formálissá.

A TV2 Tények rejtett kamerás felvételeken keresztül úgy számolt be a tüntetésről, hogy azt állította, nem voltak bírók a tüntetésen. Ezt a bírók egyesülete cáfolta.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Főpolgármesteri Hivatal megemlékezést szervezett vasárnapra az orosz teljeskörű invázió kitörésének harmadik évfordulójára a Városháza Parkba, ahonnan közel ezren vonultak át Oroszország budapesti nagykövetsége felé. A demonstrálók felváltva skandáltak ukránul és magyarul is olyanokat, mint: „Ruszkik haza”, „Putyin öl” és „éljen Ukrajna”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Gyurcsány Ferenc is értékelte az évet, nagy hangsúlyt fektetve a jövőre. A DK elnöke 1945, 1953 vagy éppen a kubai rakétaválság rémeit látja megérkezni. „Amit eddig láttunk, az kutyafüle ahhoz képest, ami most vár ránk.” Orbán szerinte a rossz oldalra állt, és viszi magával az egész országot is. Magyar Péterre nem tért ki, csak homályosan utalt rá.

Videó

Az évértékelőn tudósítónk arról kérdezte az érkezőket, hogy Orbán valóban beszélt-e korábban arról, hogy kitiltaná azokat, akik amerikai támogatást kaptak, és hogy miért jó az, ha megint a nagyhatalmak döntenek mindenről? Ott voltunk a Duna túlpartján is a bírói tüntetésen, ahol Bayer Zsolt listázásáról kértük ki a megjelentek véleményét.

Világ

Orbán régi orosz követelést teljesít, amikor a NATO-bővítést hibáztatja a háborúért. Pedig Magyarország csatlakozásakor még egyenesen a szuverenitás megsértésével vádolta Horn Gyulát, amikor az Moszkvába utazott tárgyalni a bővítésről. 2008-ban Ukrajna és Grúzia felvételének szükségességét hirdette, azóta azonban minden megváltozott.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

Oroszország és Amerika között egyre gyakoribbak a tárgyalások a felsőbb szinteken. Van szó Közel-Keletről, nukleáris leszerelésről, űrhajózásról, no meg az orosz-ukrán háborúról. A megtámadott Ukrajna pedig csak pislog, amikor azért hibáztatják, mert nem állapodott meg korábban az oroszokkal. Elemzésünkben arra jutottunk, hogy Trump és az emberei lefokozták Ukrajnát, egy csomag részévé tették, és ezáltal lényegében csapdába került.

Amerika azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy lekapcsolják a Starlinket, ha nem engednek az ásványkincsek ügyében.

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban azt mondta, hajlandó lenne lemondani elnöki pozíciójáról, ha az Ukrajna békéjét szolgálná, vagy ha felvennék az országot a NATO-ba. Vasárnap este Zelenszkij szerint az oroszok az eddigi legnagyobb támadást hajtották végre, több mint 200 drónnal mentek neki Ukrajnának.

photo_camera Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Trumpot az ukrán elnökre tett megjegyzései miatt Moszkvában lényegében címlapokon ünneplik. A NATO korábbi európai főparancsnok-helyettese szerint az oroszok nem fogják feladni az eredeti terveiket. Ő az a tábornok, aki megjósolta az orosz-ukrán háborút, és aki szerint az elmúlt hét eseményei alapján Oroszország és Európa akár 3-5 éven belül is összecsaphat.

photo_camera Richard Shirreff előad az iASK veszprémi szabadegyetemén. Fotó: iASK

A brit hírszerzés egykori vezetője szerint amíg korábban Amerika volt a világ egyetlen ura, fenn tudta tartani a nemzetközi biztonsági rendszereket és a globalizációt. Mára azonban kisebb játékos lett, és az összetartásra irányuló akarata is elpárolgott.

Német választások

A vasárnap esti exit pollok szerint a konzervatív Kereszténydemokrata Néppárt (CDU) nyerte a német választást, a második pedig a szélsőjobbos Alternatíva Németországért (AfD) lett. Friedrich Merz nekifoghat a kormányalakításnak, de mindenképp koalíciós partnereket kell majd találnia.

Toroczkai László is ott volt az AfD eredményváróján.

photo_camera Friedrich Merz, a CDU-CSU kancellárjelöltje és Markus Söder, a CSU elnöke Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merzet még húsz éve szorította ki a párt partvonalára Angela Merkel – az időközben nagyon gazdaggá vált Merz többször is sikertelenül próbálkozott a párt élére törni, és a kitartásának köszönhetően most ő lehet a következő kancellár. Életútjáról itt írtunk.

photo_camera Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Foci

2-0-ra verte a Liverpool a Premier League 27. fordulójában a Manchester City-t idegenben és ezzel újabb nagy lépést tett a bajnoki cím felé. Szoboszlai Dominik abszolút világklasszis teljesítményt nyújtott a Manchester City otthonában: góllal, gólpasszal zárt, és az egész mezőny egyik legjobbja volt.

photo_camera Szoboszlai gólöröme a City ellen 2025 február 25-én Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Szerbiában jóformán csak két csapat létezik, a Crvena Zvezda és a Partizan. Megnéztük a szerb tüntetéssorozat árnyékában rendezett belgrádi rangadót, egyik sarokban az elnök kedvenc csapatával, a másikban a csapattal, amelynek szurkolói meg vannak róla győződve, hogy a hatalom el akarja tüntetni őket.

photo_camera Fotó: Tóth-Szenesi Péter

Hallgatás

Magyarországon nagyjából közmegegyezés van arról, hogy az ügynök kérdéssel nem sikerült még társadalmilag szembenézni. Az ügynökaktákat tároló levéltár ugyanakkor Történelmi terheink alcímű szabadegyetemével különböző perspektívákból kívánja körbejárni, árnyalni a kényes témát. Ezúttal a másik oldalt vizsgálták, a besúgók családtagjainak a személyes tapasztalatait – annak a feldolgozási módozatait, amikor a szülőkről, családtagokról kiderül, hogy az előző rendszerben beszervezték.

photo_camera Írógép azonosítási technikájának és az ujjlenyomat rögzítésének bemutatása egy bűnjelen. Képkocka a Belügyminisztérium Filmstúdiójának oktatófilmjéből. 1973 Forrás: Fortepan / BM Filmstúdió

Borízű

Bede Márton visszatáncol, és megadja Orbánnak a full Ceausescut. Uj Péter töltőtollat vámoltat. Winkler Róbert helyre teszi Surányi Györgyöt monetáris kérdésekben. A legújabb Borízűből kiderül, hogy ki a Jobbik elnöke! És az is, hogy mi van az osztrák címeren.

Jeti Mozi

A mignon édes. Édes, mint Marika. Marika életének értelme a tánc. Hiába múlt el 80, szenvedélyesen imádja a süteményeket, plüssállatait és szebbnél szebb csillogó ruháit. Ha fellépésről van szó, ott van mellette János. Jöhet bármi: tangó, waltz, swing, cha-cha-cha. A Jeti Mozi bemutatja Oláh Kata Mignon című rövid dokumentumfilmjét.

Tánc, zene

Aki egyszer is látta-hallotta Kovács Mártont hegedülni, egy életre megjegyzi a nevét és azokat az olykor végtelenül keserű, máskor féktelen, zabolátlan dallamokat. Kétezer előtt sokat járt Erdélybe, ahol egy lakodalmon odajött hozzá a háziasszony, és azt mondta neki, hogy úgy táncol, „mint az ő Gyuri fia, aki a falu első táncosa volt. Először dagadt a mellem a büszkeségtől, de azután aludtam rá egyet, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem jó, mert én nem úgy akarok táncolni, ahogy Muszka Gyuri, hanem úgy, ahogy Kovács Marci.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Élni nélküled?

Miután Gazda Albert megnézte a legnézettebb magyar mozit, következetesen elment a második legnézettebb magyar sikerfilmre is, a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalre, és sikerült szórakoznia is közben.