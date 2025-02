„Az új világrend erős emberek alkuiról és megegyezéseiről szól, és erre már csak Európa nem ébredt rá”

Egy új korszakban vagyunk, ahol a nemzetközi kapcsolatokat nem szabályok és multilaterális intézmények határozzák meg, hanem erős emberek és megállapodások, mondta a BCC Newsnight című műsorában Alex Younger, az MI6, azaz a külföldre irányuló brit hírszerzés 2014 és 2020 közötti vezetője.

link Forrás

A helyzetet Jaltához hasonlította, ahol három nagy ország erős embere döntött a kis országokról. "Ez Trump, Putyin és Hszi Csin-ping gondolkodásmódja, ellentétben Európával. Efelé megyünk", mondta.

Younger szerint már nem is térünk vissza a korábbi állapothoz, mert az abból ered, hogy Amerika révén volt egyetlen ura a világnak, akinek az ereje és akarata is megvolt, hogy megalkossa azt, amit ma globalizációnak hívunk, a nemzetközi biztonsági rendszereket. Mára már viszont Amerika relatív kisebb játékos lett, és az akarat is elpárolgott.

Younger ezután azt mondta, dealeket és befolyási övezetekről való beszélgetéseket látunk most, és az egyetlen, aki erre a valóságra még nem ébredt rá, azok mi vagyunk, Európa.

Younger úgy véli, a belépőjegy ebbe a beszélgetésbe nem a soft power vagy az értékek, hanem a hard power, és ez most Európának a kihívás, hogy hogyan tudunk helyet foglalni ebben a beszélgetésben.

Az orosz-amerikai tárgyalásokról Younger úgy vélekedett, hogy egyelőre felesleges megpróbálni bármit kiolvasni belőlük, mert hosszúak és bonyolultak lesznek, és Trumpnak nehéz lesz belőle bármi olyat kihozni, ami nem minősül megalázásnak.

Szerinte Trump és Putyin elbeszélnek egymás mellett. Trump fejében a dolgok a területről szólnak: adjunk területet az oroszoknak, akik cserébe békét "adnak". Putyinnak viszont ez nem területről szól, hanem arról, és ezt világossá is tette, hogy nem akarja Ukrajnát szuverén és szabad államnak látni. Ő addig nem áll meg, míg Ukrajna meg nem szűnik országnak lenni.

Ehhez csak adalék, hogy Putyin a NATO határait is az 1997-es állapotra akarja visszatolni, amely problematika Trump látókörében benne sincs.

Younger azt mondta, európaiként ez az egész egy nagy ébresztő, és ő sem tudja, mi lesz a vége, de szerinte Európa megerősödve tud kijönni belőle. Az oroszok nem fognak Varsóba besétálni holnap, de nem szabad elfelejteni, hogy felbátorodnak, és idővel fel fogják építeni a katonai kapacitásaikat. Az európai NATO tízszer gazdagabb, mint Oroszország, meg tudja erősíteni magát. De ha nem teszi, akkor rémálom lehet belőle, véli a szakértő.

Az MI6 volt vezetője szerint Trump nem téved mindenben, Európa például tényleg potyautas üzemmódban volt az elmúlt időszakban. Szerinte Trumpnak azt kell tudni elmagyarázni, hogy Ukrajna szuverenitásának odavetése romboló hiba. Szerinte Trump érti, hogy Putyint nem szabad győzni hagyni, emellett emlékezhet az afganisztáni fiaskóra is, márpedig még egy fiaskót nem akarhat magának, nem beszélve arról, hogy Kína is felbátorodhatna ettől.

A műsorvezető kérdésére, hogy biztos-e abban, hogy igazságos és fenntartható egyezség jön ki a tárgyalásokból, Younger nemmel választolt. Azt mondta, bármi lehet belőle. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez pszichésen egy fontos pillanat Putyinnak, erre várt évek óta. De ha nem az lesz belőle, amit az oroszok akarnak, akkor nincsen B-tervük. Ha Trump megérti, hogy szabad Ukrajna kell, akkor okék vagyunk. Ha Amerika ki akar vonulni, és az európaiakra bízni, akkor az nagy baj.

Catherine Belton Oroszország-szakértő újságíró, a Washington Post munkatársa szerint Putyin boldog és örül a helyzetnek. Azt mondta, beszélt orosz oligarchákkal, akik azt mondták, hogy mindenki imádja Trumpot, még az FSZB is, és koccintottak, amikor elnök lett. Beszéltek neki arról is, hogy végre eljött az erős emberek ideje, akik felosztják a világot a kisebb országok és Európa feje felett. Egy oligarcha azt mondta neki, hogy Trump bejelentkezett Grönlandért, Panamáért, Kanadáért, Gázáért, és ha azt akarja, hogy mi elismerjük ezeket, azt, hogy uralni akarja a nyugati féltekét, akkor neki is el kell ismernie a mi befolyási övezetünket, beleértve Ukrajnát és Közép-Ázsiát.

Belton hozzátette, hogy az oroszoknak azért is jött jókor Trump, mert a gazdaságuk nincs túl jó bőrben, és körülbelül még egy évig tudnák fenntartani a katonai gyártást-kibocsátást ezen a szinten.

Szerinte az oroszok Trump üzletember énjére és hiúságára próbálnak most hatni, talán több száz milliárd dolláros ajánlatokat kapott az oroszoktól, Trump pedig "akvizíciós fázisban" van, azaz felvásárlásokban gondolkodik, az oroszok pedig könnyen tudják manipulálni.