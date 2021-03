Minden állami tisztségtől eltiltja az ukrán-magyar kettős állampolgárokat az ukrán elnök

Több 444 videó?

A jövőben sem állami, sem önkormányzati hivatalt nem tölthetnek be a magyar állampolgársággal is bíró kárpátaljai magyarok, ahogy pártok tagjai és stratégiai fontosságú állami vállalatok vezetői sem lehetnek - erről adott ki csütörtökön egy rendeletet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Telex.hu cikke szerint a rendeletben az is szerepel, hogy az ukrán nemzetbiztonság listázni fogja az ukrán-magyar kettős állampolgárokat.

A rendelet minden eddiginél durvább diszkriminációt jelent a magyar kisebbséggel szemben, hiszen Kárpátalján szinte mindenkinek van magyar állampolgársága is. A "Halaszthatatlan feladatok az állampolgárság kérdésében fenyegető nemzetbiztonsági kockázatok felszámolásáról” című rendelet hivatalos indoklása szerint azt hivatott meggátolni, hogy a kettős állampolgárságot bárki felhasználhassa Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi egységének csorbítására. A kormány a nemzetbiztonsági szolgálattal együtt két hónapot kapott, hogy felmérje, hány kettős állampolgár is van az országban, fél év múlva pedig benyújtson egy törvényjavaslatot, amellyel eltiltják a kettős állampolgárokat attól, hogy fontos állami hivatalokat töltsenek be és államtitkokat ismerhessenek meg. A korlátozás alól csak az kap felmentést, aki lemond a másik állampolgárságáról.

A rendeletet vélhetően inkább a kelet-ukrajnai orosz-ukrán kettős állampolgárokra írták, bár Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára korábban már mondott olyat, hogy nem Oroszország az egyetlen ország, amely fenyegeti Ukrajnát, ezzel Magyarországra utalva.

A lépés nagyon súlyosan érinti a kárpátaljai magyarokat, mert a nagyjából 100 ezer kárpátaljai magyar közül majdnem mindenki fölvette a magyar állampolgárságot, amikor erre a magyar kormány lehetőséget biztosított. Hivatalosan nem tudni, hogy hány ukrán-magyar kettős állampolgár van, az adatot a magyar kormány nem hozza nyilvánosságra, mert elvileg az ukrán kormány nem engedélyezi a kettős állampolgárságot.