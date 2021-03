Az olasz ügyészség bűnrészességgel vádol menekülteket segítő szervezeteket

Több 444 videó?

Több mint négy éves nyomozás zárult vádemeléssel Olaszországban: a főleg a tengeren keresztül érkező menekülteket segítő civil szervezetek több tucat munkatársát vádolják azzal a hatóságok, hogy segítették az embercsempészeket. A vádlottak között vannak a Save The Children és az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontières, MSF) dolgozói is - olvasható a Guardian összefoglalójában.

A trapani ügyészség munkája hétfőn zárult le, több mint húsz embert vádoltak meg, köztük hajóskapitányokat, misszióvezetőket és jogtanácsadókat olyan bűncselekményekkel, melyekért összesen akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhatnak.

A La Reppublica arról ír, a nyomozás középpontjában három hajó állt: az egyik a Iuventa, egy német NGO, a Jugend Rettet által használt egykori halászhajó, a két másik a Vos Hestia, melyet a Save The Children üzemeltet, illetve a Vos Prudence, amit az Orvosok Határok Nélkül. Az ügyészség szerint a mentőcsapatok már közvetlenül a csempészcsónakokról vették át a menekülteket, és a csónakokat visszaadták, hogy azokat újra használhassák. A Iuventa legénysége és a két civil szervezet tagadja a vádakat.

A német civil szervezet, a Jugend Rettet hajója, a Iuventa 2017. augusztus 4-én a trapani kikötőben. Fotó: BELLINA FRANCESCO/AFP

„Az emberi életek mentése sosem bűn” - mondta a Iuventán dolgozó Francesca Cancellaro a Guardiannek. „Be fogjuk bizonyítani, hogy a Iuventa legénysége teljesen jogszerűen járt el. Az Európai Unió elfordította a fejét a mediterrán térségtől, Európa nemkívánatos személyeinek tömegsírjává téve azt. A Iuventa legénysége önkéntesekből áll, és az emberek élethez és menedékhez fűződő alapvető jogait védi, ahogy azt a nemzetközi jog előírja, és főleg ahogy az emberi szolidaritás megkívánja”.

Dariush Beigui, a Iuventa kapitánya azt mondta, amíg a kormányok megszegik a törvényt, a nemzetközi egyezményeket és a tenger törvényeit, addig minden vádaskodás rossz viccnek tűnik számára. „Vicces is lenne, ha ez nem halált, szomorúságot és nyomorúságot jelentene az úton lévő emberek számára.

A Save The Children azt állítja, mindig a nemzetközi jog szerint jártak el, együttműködve az olasz tengeri mentési koordinációs központtal. „Mi mindig csak és kizárólag azért dolgoztunk, hogy életeket mentsünk”. Abban bíznak, végül megerősítést nyer, hogy a munkájuk fontos és legális.

Az elmúlt években már számos esetben indult vizsgálat az NGO-k ellen, az ügyek többségét végül ejtették. A szervezetek szerint a vádaskodások illeszkednek a törekvésbe, mely szerint kriminalizálnák a tengeri mentést, mivel az olasz kormány a többi EU-s ország támogatásának hiánya miatt nehezen küzd meg a nagy számban érkező menekültek problémájával.

Az MSF a vádakra reagálva azt mondta, orvosi-humanitárius szervezetként, amely 50 éve 80 országban, köztük Olaszoszágban próbál segíteni, abban reménykednek, hogy ez a szomorú történet, melyben az életmentőket próbálják kriminalizálni, végül megnyugtatóan zárul. A szervezet becslései szerint hat hajójuk eddig legalább 81 ezer ember életét mentette meg a tengeren.

Pia Klemp, a Iuventa egyik kapitánya, aki 2017-ben két mentőakcióban vett részt, azt mondta, volt olyan, hogy egyetlen nap alatt 3800 embert mentettek meg. Szerinte a legfontosabb szereplők maguk a menekültek, akik olyan sok mindent veszítettek már, hogy attól sem félnek, ha meghalnak.

Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A vádak szerint a szervezetek tulajdonképpen „tengeri taxiként” működtek, a vizsgált mentőakciók évekkel ezelőtt történtek. 2017-ben a Corriere Della Sera írt az egyik, a Save The Childrent érintő nyomozásról.

Egy olasz rendőr egy privát cég alkalmazottjaként, biztonsági őrként folytatott fedett nyomozói munkát a szervezet hajója, a Vos Hestia fedélzetén. Negyven napig teljesített szolgálatot a hajón, tevékenysége a rendőrség egyéves akciójának része volt, ami azt vizsgálta, milyen kapcsolatban állnak az NGO-k a Líbia felől érkező embercsempészekkel. Akkor azt állította, fotókkal és videókkal tudja bizonyítani, hogy a legénység tagjai összejátszottak a líbiai embercsempészekkel.

A vádemelés hírét elégedetten fogadta Matteo Salvini, a szélsőjobboldali Liga (Lega) vezetője, Olaszország korábbi belügyminisztere. Salvini karriert épített a bevándorlásellenességre, és régóta szajkózza, hogy az NGO-k illegálisan szállítják a menekülteket a szárazföldre.

A helyzet természetesen nem fekete-fehér: korábban részletesen írtunk arról, hogy nem véletlen, hogy az elmúlt évek során többször is felmerült a civil szervezetek felelősségének kérdése. Az bizonyos, hogy a zavarosban időről időre feltűnnek olyan alakok, akik más nyomorúságát a saját hasznukra fordítanák. Nehéz lenne kizárni, hogy a segítő szervezet tagjai bejutottak olyan önkéntesek is, akik az embercsempészekkel játszanak össze. A hatóságok dolga most az, hogy bebizonyítsák, azok, akik ellen vádat emeltek, nem életeket mentettek, hanem csak kihasználták ezt a nyomorúságos helyzetet.