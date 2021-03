Horvátország már ezerrel készül a nyárra, de úgy tűnik, a szeptember lesz az új július

Több 444 videó?

Nagyon készülnek a nyárra a horvátok, fizetett hirdetésekkel és kommunikációs kampánnyal csábítanák az országba a covid miatt bizonytalan turistákat.

„Biztonságosan Horvátországban” - ezzel a szlogennel indított kampányt február végén a horvát turisztikai hivatal. A cél az, hogy egy új biztonsági tanúsítványnak köszönhetően az országba látogató turisták tudják, mely szálláshelyek, turisztikai látványosságok, tengerpartok tekinthetők koronavírus szempontjából biztonságosnak (már amennyire ez lehetséges). A kampánnyal egyidőben elindult egy honlap is, ahol bármelyik szállásadó regisztrálhat, hogy kiérdemelje a biztonságot - így szállóvendégeket - jelentő plecsnit.

A horvát vezetés már a koronavírus-járvány első hullámában beleállt, hogy covid ide vagy oda, ők bizony nem akarják elveszíteni a turistákat, így viszonylag hamar beengedték az otthonülésbe lassan belegolyózó, nyaralásra vágyó külföldieket. A cél az volt, hogy amennyire lehetséges, megmentsék a szezont, és ez részben sikerült is nekik. 2020 júliusában több mint kétmillió turista érkezett az országba, augusztusban még többen, így a 2019-es, járvány előtti időszak forgalmának közel kétharmadát tudták behúzni. Nem véletlen, hogy vállalták a kockázatot: Horvátország GDP-jének közel harmadát a turizmus adja.

Ugyanakkor a turizmus felpörgetése a járványhelyzet romlásával is járt tavaly nyáron. A csúcsszezon elején még úgy tűnt, hogy jól kalkuláltak a horvátok a nyitással, aztán ugrásszerűen megugrott a fertőzöttek száma. Augusztus közepére rekordszámú új koronavírusos megbetegedést regisztráltak az országban. A magyarországi második hullám beindulásában is nagy szerepet játszhatott, hogy a magyar kormány megvárta a szeptembert a határzárral, hogy a nyaralások kifuthassanak. Sokan betegen jöttek haza, majd a kevés tesztelés és gyenge kontaktkutatás miatt szélsebesen berobbant a járvány.

Annyiban persze most más a helyzet, hogy van védőoltás, bár egyelőre kevés.

Késve, de azért tavaly is beindult a nyári szezon. Fotó: FRANKHOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Az új csalogatókampány bevezetéséről tartott sajtótájékoztatón Nikolina Brnjac turisztikai és sportminiszter, Monika Udovičić projektmenedzser és a horvát turisztikai hivatal vezetője, Kristjan Staničić beszélt a terv részleteiről. Brnjac azt mondta, az új irányelvek kidolgozása során mindenekelőtt az egészségügyi, járványügyi szempontokat, a biztonságot tartották szem előtt. A kampány az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) kezdeményezéséhez igazodik, a biztonságot jelentő pecséteket pedig a minisztérium és a helyi turisztikai szervezetek adják ki és ellenőrzik.

A WTTC Safe Travel (Biztonságos Utazás) pecsétjét olyan feltételekhez kötik, melyek az utazók biztonságát garantálják (megint csak: már amennyire ez jelen körülmények között lehetséges). Ezek az irányelvek folyamatosan változnak, ahogy változnak a körülmények és a járványügyi adatok is.

A kampány honlapjának indulása napján a 200 ezer turisztikai vállalkozás közül 300 azonnal jelentkezett a tanúsítványért. Az eljárás egyébként teljesen ingyenes, és a pecsétet kérheti a nagy szállodáktól a panziósokon át a kikötőkig bármelyik vállalkozás, vendéglők és kávézók is.

A horvátoknak minden okuk megvan rá, hogy bizakodóak legyenek: már most rengeteg foglalás érkezett az idei szezonra, igaz, kicsit kitolódva: úgy számolnak, az augusztus, a szeptember és az október lesznek a legerősebb hónapok. Fontos pillanat volt a brit lazítás is. Bár számítani lehetett rá, hogy rengeteg brit veszi az irányt nyáron Horvátország felé, a foglalások messze felülmúlták a szektor legmerészebb várakozásait is. Boris Johnson bejelentése után az EasyJetnél háromszor annyian foglaltak repjegyet, mint az azt megelőző héten, és még ennél is nagyobb volt a szervezett utak iránti érdeklődés.

Brit turisták a spliti repülőtéren 2020 augusztusában. Fotó: DAMIR SENCAR/AFP

Mivel a legtöbb európai országban éppen szigorítanak, egyelőre nehéz megjósolni, mikor érkeznek innen először turisták, de a horvátok már eleve úgy terveznek, hogy egy erősen eltolódott szezonnal kell számolniuk. Ha jól kalkulálnak, és bejönnek a kampányokhoz fűződő reményeik, augusztusban és az első őszi hónapokban azért megtermelhetnek legalább annyit, mint tavaly nyáron.

Horvátországnak kedvez az is, hogy a brit vírusvariáns miatt a briteket egyelőre nem szívesen látják kedvenc nyaralóhelyükön, Spanyolországban, és Franciaországban sem. Ahogy tavaly, úgy idén is sok energiát fektetnek abba, hogy az amerikai turistákat az országba csábítsák, a reklámokat számos reptéren vetítik majd az Egyesült Államokban.

A horvátok Németországban is lobbiznak, folyamatosan egyeztetnek arról, hogy hogyan és mikor térhetnek vissza a német turisták az országba. Nikolina Brnjac azt mondta, azzal, hogy megkezdődött az emberek oltása, új fázisba lépett a koronavírus elleni küzdelem. Ha elég nagy lesz az átoltottság, az óriási hatással lesz a turisztikai szektorra is, nemcsak Horvátországban, hanem mindenhol.

A szakértők szerint Horvátország fő versenytársa Görögország lehet, ahol szintén nagyon sok pénzt és energiát fektetnek most abba, hogy turistákat csábítsanak az országba.

A turisztikai hivatal egyik legújabb, ügyes húzása, hogy a lehető legkönnyebbé próbálják tenni a digitális nomádok dolgát. A „Horvátország az új irodád” kampánnyal elsősorban az amerikai, brit és a kanadai piacot célozták meg, és egyéves tartózkodási engedéllyel próbálják ott fogni azokat a jól fizető külföldieket, akiknek mindegy, hogy a tengerpartról vagy egy légkondicionált irodából intézik a dolgaikat.

Az biztos, hogy sok múlik majd azon, melyik ország hogyan dönt olyan fontos részletkérdésekben, mint a vakcinaigazolvány vagy a kötelező tesztelés az országba (vagy szigetre, településre) lépés előtt. A szigor célja nyilván az, hogy megakadályozza, hogy a nyaralók miatt újra fellángoljon a járvány. Viszont a turistákért vívott küzdelemben előny lehet, ha valahol lazábban veszi a járványügyi szabályokat. A horvát vezetés egyelőre az EU közös álláspontjára vár ezekben a kérdésekben, és addig is a helyi kampányokra összpontosítanak.