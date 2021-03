Demeter Szilárd nem szereti, ha a művészek kormánypárti vagy ellenzéki szólamokat böfögnek fel

A feltörekvő íróból miniszteri biztossá váló Demeter Szilárd - aki épp most kap 23 milliárdot a könnyűzenei programjára - péntek este a Hír Tv-ben beszélt arról, hogy neki nincsenek tartalmi megkötései az alkotókkal szemben, csak a politikát ne keverjék bele:

„Én is gyűlölném, hogy mit kellene megírnom íróként vagy regényíróként. Egy dolgot kérek, hogy a politikai aktivizmust és a művészetet azt válasszuk ketté. A politikai aktivizmusnak is megvan a maga legitim helye, tehát ki lehet menni tüntikézni, ott lehet énekelni, hergelni a tömeget vagy vezérszónokolni. Ezzel semmi bajom nincs, Magyarország egy szabad ország, szólás- és véleményszabadság van.

De amikor művészeti térbe lépünk be vagy a kulturális térbe lépünk be, akkor próbáljunk meg a művészeti produktumainkkal hatni, tehát ne álljunk be akár kormánypárti, akár ellenzéki szólamokat felböfögni, mert az megosztja a közönségüket is.”