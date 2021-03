Németország mellett Olaszország és Franciaország is felfüggeszti az AstraZeneca-vakcinák használatát

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Elővigyázatosságra hivatkozva az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) hétfőn bejelentette az AstraZeneca védőoltás azonnali és országos felfüggesztését, miután a vakcina egyes szállítmányait már korábban kivonták a használatból.

Az Aifa közleményében ideiglenes intézkedésről írt hangoztatva, hogy az Európai Gyógyszerhatóság (Ema) véleményezése után engedélyezheti ismét az AstraZeneca használatát.

A védőoltás használatát az északnyugat-olaszországi Piemont tartomány már vasárnap felfüggesztette, miután egy tanár az oltás után egy nappal meghalt.

Korábban Szicíliában függesztették fel az AstraZeneca egyik szállítmányát egy katona halálát követően. A szigeten az oltás után néhány esetben vérrögképződést is észleltek.

Az új koronavírus (Sars-CoV-2) ellen védő brit-svéd gyógyszergyártó társaság termékének használatát az olasz egészségügyi hatóságok 65 év felett is engedélyezték. Az utóbbi hetekben a pedagógusok, fegyveres és rendfenntartó erők tagjainak beoltására használták. Több mint egymillióan kaptak első dózist AstraZenecából Olaszországban.

A védőoltás használatának felfüggesztését az olasz gyógyszerhatóság azt követően jelentette be, hogy Mario Draghi kormányfővel és Roberto Speranza egészségügyi miniszterrel is egyeztetett. A tárcavezető ezzel egy időben német, francia és spanyol kollégájával is felvette a kapcsolatot. Roberta Speranza úgy nyilatkozott, az Európai Gyógyszerhatóságnak minél előbb tisztáznia kell a helyzetet.

Az Astrazeneca felfüggesztésének híre meglepetésként érte mindazokat, akik a különböző oltópontokon éppen erre az oltóanyagra vártak. A regisztráltakat nem oltották be. A fővárosban, Rómában harmincöt oltási ponton függesztették fel a vakcinázást. A Termini-pályudvar előtt felállított oltási állomáson feszültséget keltett a bejelentés, a rendőrség igyekezett csillapítani az oltásra várókat, akiket egyik pillanatról a másikra haza akartak küldeni.

Több tartomány egészségügyi hatóságai rendkívüli átütemezést indítottak a vakcinázási programban. Az eddig AstraZenecával beoltottak nem részesülnek második dózisban.

Az Olaszországba érkezett több mint 8,5 millió adag oltóanyagból hétfő estig 6,7 millió olaszt oltottak be, több mint két millióan kaptak már második adagot. Az átoltottakból több mint négymillióan nők. Több mint kétmillióan kaptak oltást a 40 és 60 év közötti életkorban, valamint majdnem kétmillióan a nyolcvan évesek között.

A Pfizer-BioNTech védőoltásából 5,3 milliót használtak fel, a Modernából több mint 270 ezret.

Hétfőn Franciaországban is az AstraZeneca oltások felfüggesztéséről döntött a kormány. Emmanuel Macron elnök arról számolt be, hogy legkorábban kedd délutánig érvényes az intézkedés, az Európai Gyógyszerügynökség ugyanis akkor dönt arról, hogy kell-e módosítani az új ismeretek révén a brit-svéd gyógyszergyártó társaság termékének forgalmazási engedélyét.

Az államfő nem említett konkrét okokat a felfüggesztéssel kapcsolatosan, pusztán elővigyázatosságot emlegetett, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan ismét használhatják az oltóanyagot.

Hétfőn Németország is bejelentette az AstraZeneca-vakcina használatának felfüggesztését. (MTI)